“Misija Arktik” najbolji animirani film na festivalu u Itali

BEOGRAD – Animirani film “Misija Arktik” (Arctic Dogs) osvojio je čuvenu nagradu “Pulčinela” za Najbolju animaciju na tradicionalnom italijanskom festivalu “Cartoons on the Bay”, posvećenom filmu, televiziji i animaciji, saopštila je italijanska producentska kuća “Lervolino Entertainment”.

Ta kompanija, koja je ove godine osnovala “Lervolino Studios” u Srbiji – Beogradu i Novom Sadu, prošlog decembra je otkupila intelektualna prava za sedam likova iz filma “Misija Arktik”, uključujući prava na prodaju, korišćenje muzike, štampu i komercijalna prava, sa ciljem produkcije različitih animiranih kratkometražnih formata.

Ovaj film, rađen u koprodukciji više zemalja (Indija, Velika Britanija, Kina, Kanada, Japan, Južna Koreja, SAD), inače se kotira kao jedan od najgledanijih animiranih ostvarenja na striming gigantu Netflix u Americi ove godine, dok su i njegovi nastavci jednako uspešni na svim digitalnim platformama.

Među njima su i “Pafini” (Puffins), uveliko poznat animirani serijal sa Džonijem Depom u glavnoj ulozi ptičice Džonija Pafa, u čijem su stvaranju učestvovali i zaposleni u navedenom domaćem ogranku Lervolino Studios, na teritoriji Srbije.

Taj serijal se našao na prvom mestu po gledanosti na Apple TV platformi u prvoj nedelji prikazivanja, a sličan uspeh postigli su i “Arktički drugari” (Arctic Friends), animirani serijal o polarnoj lisici Svifti, koji je bio najgledaniji dečji i porodični naslov na istoj platformi u Italiji.

“Kontinuirani uspesi filma “Misija Arktik” još jednom dokazuju da je naše investiranje u intelektualnu svojinu bila dobra odluka i u tom pravcu ćemo nastaviti da idemo i u budućnosti”, izjavio je Andrea Lervolino, direktor i osnivač kuće Iervolino Entertainment.

“Takođe, neizmerno mi je drago što je upravo čuveni festival “Cartoons on the Bay” prepoznao naš rad i to mi govori da je kvalitet naše animacije trenutno među najboljima na tržištu”, zaključio je Lervolino, čiji se igrani film “Čekajući varvare” gde igraju Džoni Dep i Robert Patinson, uveliko nalazi u kampanji za italijanskog predstavnika nagrade Oskar.

(Tanjug)

