„Misterija 13. sprat“ i u Kuli Beograd

BEOGRAD – Prema istraživanju najvećeg proizvođača liftova u Njujorku, 13. sprat je u skoro 90 odsto hotela izostavljen sa kontrolne table u liftu, a uskoro će to biti slučaj i u Kuli Beograd gde je prvih 12 spratova predviđeno za hotel The St. Regis Belgrade, dok će se od 14. do 39. sprata prostirati prvi St. Regis brendirani stanovi u Evropi.

Za broj 13 vezuju se brojna sujeverja, kod nas je, verovatno, najpoznatije ono koje se odnosi na petak 13, a kada su u pitanju neke evropske ili prekookeanske destinacije, ovo sujeverje prenosi se i na tržište hotelijerstva, pa investitori, iako sami možda nisu sujeverni, ipak odlučuju da, zbog svojih gostiju, zaobiđu ovaj broj.

(Tanjug)

