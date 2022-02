Mogorovic: SAD i Kanada kupili prava za „Strahinju Banovica“

BEOGRAD – Autorska i glumačka ekipa filma „Strahinja Banović“ Stefana Arsenijevića danas je imala susret sa medijima u Kombank Dvorani, dan pre svečane premijere na otvaranju 50. FEST-a, a producent Miroslav Mogorović je otkrio da su prava za film upravo prodata za Sjedinjene Američke države, Kanadu i Karibe, zahvaljujući kući „Soul Food“ kao koproducenta.

Film je trijumfovao na festivalu u Karlovim Varima 2021, gde je nagrađen i glavni francuski glumac Ibrahim Kom, dok uz njega glume austrijska glumica Nensi Mensa Ofei i sirijski glumac Maksim Kalil, a epizodne role imaju srpski glumci – Nebojša Dugalić, Slaviša Čurović, Strahinja Blažić i Jelena Mihajlović.

Arsenijevićevo ostvarenje je do sada učestvovao i na još 20 filmskih festivala, kao oni u Pinđau (Kina), Kairu (Egipat), Sevilji (Španija), Monpeljeu (Francuska), Solunu (Grčka), Haifi (Izrael), Trstu (Italija) i drugim gradovima širom sveta.

Reditelj filma je ispričao da je inspiraciju za film dobio u epskoj pesmi „Banović Strahinja“, koju je inače želeo da ekranizuje, ali da je imao nameru da poveže sa veoma osetljivim problemom izbegličke krize, koja je najveća posle Drugog svetskog rata.

„Saznao sam da je milion ljudi prošlo kroz Srbiju tokom ove krize koja i dalje traje. Kako sam uvideo da je to nešto veoma dramatično, namera mi je bila da progovorimo na tu temu, posebno što su migranti u početku okarakterisani kao pretnja, i više su predstavljali neku vrstu statističkog broja. Onda sam se upoznavao i pričao sa njima, i video da su oni manje više kao mi, obični ljudi, radnička klasa, dosta sam istraživao materijal za budući film. Većina ljudi želi da kroz Srbiju ide na Zapad, a opet bilo je i onih koji su hteli da ostanu u Srbiji, Beogradu“, predstavio je proces rada Arsenijević.

Takav je bio jedan momak Ibrahim iz Gane, koji je imao ambiciju da trenira fudbal za klub iz Srbije, da tu ostane i gradi karijeru, da baš ovde započne svoj novi život, što je reditelju bilo veoma dirljivo.

Upravo je taj momak bio direktna inspiracija za građenje naslovnog i glavnog junaka filma „Strahinja Banović“, kojeg tumači francuski glumac Ibrahim Koma.

„Znam dosta o toj epskoj pesmi, najviše sam saznavao iz razgovora sa Stefanom. Ipak, on mi nije dao da pročitam samu pesmu, na engleskom prevodu, jer je želeo da se ne opterećujem time, već da stvaram drugi lik, stvorim nešto novo“, rekao je Ibrahim Koma, a onda je dodao da mu je bilo važno da razume taj ep iz rediteljeve priče.

„Moj lik je u filmu pravi junak, iako je migrant. On ima puno toga da pruži, iako nije materijalno bogat“, primetio je Ibrahim Koma.

Nensi Mensa Ofei, glavna glumica iz Gane i Austrije, rekla je da je njen lik žene junaka, definitivno najhrabriji karakter u filmu, jer se odlučuje za nešto veoma važno, prekretnicu u svom životu.

„U veoma teškoj situacij u kojoj se našla, ona ima dovoljno energije i snage da istupi kao veoma smela osoba, što znači da ako je bilo potrebno da skoči u ledenu vodu, ona bi to sigurno uradila“, izjavila je glavna glumica.

Drama “Strahinja Banović” je moderna adaptacija čuvene narodne epske pesme “Banović Strahinja” smeštena u savremeni okvir izbegličke krize u Srbiji.

Glavni junak je mladi migrant iz Afrike Strahinja, koji je preuzeo to srpsko ime da se bolje uklopi u sredinu, i sa svojom ženom Ababuo živi u izbegličkom kampu u Krnjači.

Novi i neprestani talas izbeglica iz Sirije, lagano donosi nemir u njihov život, kada upoznaju izvesnog Alija, koji brzo želi da ide dalje iz Beograda.

Glumac Nebojša Dugalić nastupio je u epizodnoj ulozi taksiste koji prevozi migrante dalje do granice, da bi i on zaradio za život.

„Teško je odrediti šta je danas čast, jer ljudi su prinuđeni na goli opstanak. Čast je onda pitanje drugog reda. Moj taksista u filmu zapravo ima ilegalan posao, prevozi te ljude da im pomognu da idu dalje i nađu neku svoju sreću“, istakao je Dugalić.

Njemu se dopalo što je jedna epizodna uloga taksiste na minimalističkom dramaturškom planu simbol i dokument ovog vremena Srbije, gde se vidi jedna muka malog običnog čoveka, koji zarađuje kao taksista za migrante ne bi li imao za školovanje svoje ćerke.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.