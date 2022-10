Multimedijalni resital slavnog Filipa Kvinta sutra u NS

NOVI SAD – MultimedijalnI resital slavnog violiniste Filipa Kvinta, prvi put biće predstavljen novosadskoj publici sutra u 20.00 časova projektom pod nazivom Čaplinov osmeh.

Ovaj program u Gradskoj koncertnoj dvorani, Kvint će izvesti zajedno sa čuvenim pijanistom Jun Čuom.

Projekat je inspirisan uspešnim albumom violiniste Čaplinov osmeh iz 2019. (Warner Clašics), a nakon izvođenja u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Poljskoj, Norveškoj, konačno ima svoju premijeru i u Novom Sadu.

Ono što je glavna stvar jeste da je filmska muzika koju je Čaplin pisao, osmišljena da konkretno odgovara filmskim scenama i određenim filmovima. Ona nije napravljena da bi se interpretirala dalje i samim tim ni jedan od dela koje je Čaplin napisao ne predstavljaju komad za violinu koji možete da izvadite iz filma i konteksta i da ih odsvirate zasebno, rekao je Kvint.

On navodi da mu je najveći izazov bio da od tih delova muzike koji su napravljeni za film, napravi da sve to može biti izvođeno na koncertu kao nezavisan muzički komad, a da pritom zadrži sve aspekte koje ima i tu jednostavnost i suštinu koju ima takva muzika pravljena za film.

Verzija koju će Novi Sad videti sutra i verzija na koju sam ja odsvirao nebrojano puta će se malo razlikovati, jer ja svaki put nešto dodajem, naglasio je slavni violinista.

Programski direktor Gradske koncertne dvorane i jedan od naših najslavnijih violinista, Stefan Milenković, ističe da je jako značajno za Novi Sad, kada nastupa ovako jedno veliko mužicko ime.

Ovo je jedan univerzalan projekat, toliko univerzalan da obuhvata mnogo domenzija koje su fascinantne i predstavlja Čarli Čaplina da je bio kompozitor, violinista i dirigent, a uzgled nije bio muzički obrazovan. To je nevoravatno, jer nema puno takvih ljudi u istoriji, rekao ie Milenković.

On dodaje da će Filip Kvint svojom umetnošću sve to obuhvatiti i povezati sa naracijom i to za njega predstavlja fin, kompletan i univerzalan projekat za publiku od 7 do 77 godina.

Kvintovi jedinstveni aranžmani pesama iz najslavnijih Čaplinovih filmova (Moderna vremena, Svetla velegrada, Monsieur Verdoux, Mališan, Svetla pozornice i Kralj u Njujorku), prošarani su retkim snimcima glumca, zajedno sa fotografijama i video-klipovima iz njegovih filmova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.