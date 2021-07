Muzej proslavlja Teslin rođendan besplatnim ulazom

BEOGRAD – Muzej Nikole Tesle u Beogradu danas je povodom 165. rođendana velikog naučnika omogućio besplatan obilazak svoje stalne postavke svim posetiocima, do 18.00. Direktorka Ivona Jevtić u izjavi agenciji Tanjug pozvala je građane da danas dođu i „uživaju u velikim dostignućima i naučnim radovima Tesle u jedinstvenom muzeju na svetu“.

Jevtićeva je napomenula da je novina to što će ubuduće muzej raditi i ponedeljkom od 10.00 do 17.00, koji je do sada bio dan zatvoren za obilaske.

(Tanjug)

