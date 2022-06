Muzički festival “ Arsenal fest” od sutra u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Muzički rok festival “Arsenal fest” počinje sutra uveče u Kneževom arsenalu u Kragujevcu i trajaće tri dana, odnosno do 3. jula ujutru, a vodeće zvezde biće inostrane slavne grupe “Placebo” i “Thievery Corporation”.

Na glavnoj bini festival će sutra od 21 čas otvoriti elektro alternativni pop bend – duo “Buč Kesidi”, a nakon njih će, nakon beogradskog koncerta na stadionu Tašmajdan, nastupiti Stefan Milenković i Dr Nele Karajlić sa spektaklom “Rock El Clasico”, kao i rok sastav “Negative”.

Levoruki indi rok-elektro-disko duo iz Pančeva, “Buč Kesidi” čine Luka Racić (gitara i vokal) i Zoran Zarubica (bubnjevi i vokal). Osnovani su 2014. godine i nakon tri singla, objavili su debi album „Posesivno-ospulsivni hospul“ (2016) i sa tog izdanja su se izdvojile numere „Kafe aparat“ i „Draga“.

Onda su u novembru 2018. predstavili singl „Nema ljubavi u klubu“, do sada njihov najveći hit.

Naredni uspešni singlovi „Đuskanje ne pomaže“ i „Tiho“ predstavljali su uvod u drugi album „Euforija“ (2019), sjajno prihvaćen od publike i kritike.

U oktobru 2020. duo je snimio 50-minutni koncertni film „Buč Kesidi: Euforija uživo“, koji sadrži i dokumentarne i igrane elemente.

Film je tokom leta 2021. prikazan u bioskopima i na festivalima po Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Pored mnogih festivalskih nastupa momci iz benda “Buč Kesidi” su kao regionalna atrakcija, rasprodali samostalne koncerte u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, uz nezaboravan niz od čak pet koncerata u Zagrebu (2021) – dvorište Akademije likovnih umjetnosti. Poslednji veliki koncert su imali krajem avgusta 2021. na Platou kod Pobednika na Kalemegdanu.

Trenutno snimaju treći studijski album, koji će objaviti do kraja godine.

Isto veče će svirati i svetski uspešan violinista Stefan Milenković i muzičar Dr Nele Karajlić sa svojim spektakl projektom “Rock El Clasico” u kome spajaju klasičnu i rok muziku.

Navedeni koncert od puna dva sata su već izveli premijerno u Srbiji na Svetski dan muzike 21. juna na Stadionu Tašmajdan i oduševili gotovo 10 000 posetilaca.

Svetsku premijeru su doživeli ove godine na manifestaciji “Expo Dubai 2020”, a taj spoj klasike i roka u intimnijoj atmosferi videla je publika i Narodnog pozorišta u Beogradu.

Rok sastav “Negative”, osnovan 1999. godine, na čelu sa jednom od najboljih pevačica Ivanom Peters, zatvoriće Main stage sutra veče, a njihov koncert će krenuti pola sata nakon ponoći.

Prvo veče na Garden Stage od 19.30h će svirati – legende rokenrola “Električni orgazam” koji slave 42 godine postojanja, hard kor bend “Ritam nereda”, hip hop rep atrakcija “Sunshine”, i druga imena alternativne struje i tvrđeg zvuka – “Deca loših muzičara”, “Vizelj”, “Kontra komitet”, “Sanitaruium”, “Zyrion”, “Centurion”, “Pips, Ćips and Videoclips”, “Zvoncekova bilježnica”.

Festival se odvija u istorijskom kompleksu ”Kneževog Arsenala” i sastoji se od tri celine: Main Stage, Garden Stage i Explosive Stage.

Sledeće veče 1. jula Main Stage će otvoriti bluz rok muzičarka sa kerijerom u Americi – Ana Popović u 19.40h, a za njom će sat i po koncerta pružiti popularan beogradski bend Van Gogh.

Zvezde večeri i festivala su britanski alternativni rok bend “Placebo” iz Londona, koji će izaći na pozornicu u 22.45 sati.

Gitarista i pevač Brajan Molko i ekipa poznati su po hitovima „Every You Every Me“, „The Bitter End“, „Special Needs“, „Song To Say Goodbye“ sa sedam studijskih albuma prodatih u više od 12 miliona primeraka širom sveta.

Bili su planirani za dola zak na Arsenal 2020. i 2021. godine, ali usled pandemije korona virusa to nije bilo moguće i konačno su se stekli uslovi da dođu u srce Šumadije.

On i dolaze u Kragujevac prvi put, a do sada su svirali pre 15 godina u Beogradu (Hala 1 Beogradskog sajma) i u Novom Sadu na festivalu Exit.

Trep pop muzičarka Senidah iz Slovenije će nastupiti u 00.30h i zatvoriti Main Stage druge večeri na Arsenal festu.

Na Garden Stage 1. jula će svirke imati: alternativna hard rok grupa “E-Play”, hrvatski muzičar Goran Bare i bend “Majke”, sastav “KOIKOI” na čelu sa glumcem Markom Grabežom, i drugi – “Bolesna štenad”, “Istok Iza”, “LUR”, Nemanja, Steffan, Basha, Tam, Z++, Who See.

Posledneje, treće veče, 2. jula biće u znaku svetske muzičke atrakcije “Thievery Corporation”, koji su po drugi put na Arsenalu i vraćaju se nakon 2017. godine.

Grupa će imati koncert od 22.30h, posle velike zvezde na Evroviziji – umetnice Konstrakte (21.00h), i pre antologijskog pank rok benda “ G oblini” (00.30h).

Te večeri 23. juna 2017. je čak 12 000 ljudi bilo na prostoru Kneževog arsenala na koncertu “ Thievery Corporation”, što je dnevni rekord koji do sada nije oboren.

Bend je u Vašingtonu 1995. osnovao producentski i autorski duo Rob Garza i Erik Hilton.

Na koncertnoj set listi su im uvek hitovi „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“, a aprila 2020. su objavili 10. studijski album „Symphonik“, sa orkestarskim verzijama njihovih najvećih hitova iz 27 godina duge karijere.

U Srbiji su gostovali prvi put 2005. godine na Beogradskom sajmu kao deo festivala “Vajb”, a onda su nastavili da dolaze na samostalne koncerte u Bel Expo centar i stadion Tašmajdan (2019), kao i na Exit.

Na Garden stage-u te završne večeri će svirati od 20 sati do rano ujutru – hrvatski muzičar Darko Rundek & Ekipa, kao i hard rok i alternativni sastavi – “Oathbringer”, “Punkreas”, “Popečitelji”, “Crni Cerak”, “Six Pack”, “Naked”, “Smoke Mardeljano” i “Mortal Kombat”.

(Tanjug)

