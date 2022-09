Muzički festival „Todo Mundo“ od 21. septembra u Beogradu

BEOGRAD – Jubilarni deseti World music festival „Todo Mundo“ biće održan u Beogradu od 21. do 24. septembra kroz bogat i raznovrstan program, koji će objediniti osam koncerata, međunarodnu konferenciju i uličnu paradu, najavili su organizatori.

Muzička manifestacija, posvećena predstavljanju muzike na „različitim jezicima“ kroz podžanrove muzike sa različitih strana sveta, uspešno ostvaruje bogat festivalski program zahvaljujući saradnji sa dva velika evropska projekta, sa jedne strane tek otpočetim projektom „Sounds of Evrope“, sa druge strane projektom MOST – Bridge for Balkan Music.

Glavni, muzički deo festivalskog programa biće koncert Bojane i Nebojše Brdarić, 21. septembra, čime se nastavlja praksa ovog festivala u podršci domaćih umetnika.

Zanimljivo je da će se u grupi, mahom mladih izvođača, naći i diva sa prostora bivše Jugoslavije – Dunja Knebl, koja se bliži svojoj 80. godini života, koji su obeležile decenije duge muzičke karijere.

Deseti festival „Todo Mundo“ ove godine nastupa pod sloganom „budimo radoznali“ , kojim organizatori žele da podstaknu publiku u pravcu otkrivanja raznolikih muzičkih tradicija, kao i autorstva inspirisanog najrazličitijim kulturnim nasleđima.

Osim toga, svako koncertno veče osmišljeno je kao zasebna celina specifičnog koncepta i naslova, te će se tako smenjivati „Rootsology“ (veče posvećeno tradicionalnom zvuku), „Partyard“ (vreme i prostor za pravu world music žurku), „Skriveni dragulj“ (koncerti umetnika koji imaju originalan, neobčan pristup tradicionalnom materijalu) i „Na istoku mašte“ (veče naglašeno orijentalnom i balkanskom izraza).

Osam koncerata održaće muzičari iz deset zemalja: Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Austrije, Španije, Italije, Tunisa i SAD.

Završnicu festivala obeleziće konferencija, koja se prvi put prošle godine održala, a cilj je da donese razgovore i razmenu iskustava u vezi sa kretanjima ljudi, naroda, kultura, pa i same muzike u svetu.

Deseti festival „Todo Mundo“ podržali su: Sounds of Europe, MOST – Bridge for Balkan Music, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Collegium Hungaricum Beograd, Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Ambasada Španije u Beogradu, Institut Servantes Beograd, Austrijski kulturni forum Beograd, CEBEF, Jevrejski kulturni centar „Oneg Šabat“, Drugstore, Etnoumlje i RadioAparat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.