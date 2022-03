Muzički spektakl „Rok opera“ 8. maja u Kombank dvorani

BEOGRAD – Antologijske rock hitove u posebnom simfonijskom zvuku i specifičnim interpetacijama, imaće prilike da čuje publike Kombank Dvoranu, 8. maja kada je na programu muzički spektakl Rock opera sa programom EU Tour 2022, najavili su organizatori.

Isti muzički spektakl sa 50 muzičara na sceni, članova hora i Orkestra SNP iz Novog Sada, Novosadskog Big benda, solista Nevene Reljin, Jane Šušterčić, Matiie Zanatte, Nikole Mijića i Zorana Šandorova, koji će biti izveden i na mnogim binama u Evropi ove godine, posetioci će imati priliku, ekskluzivno ove godine da dožive u Kombank dvorani u Beogradu.

Tako će se uz zvuke simfonijske muzike pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, u jedinstvenim aranžmanima, interpretaciji i muziciranju, čuti legendarne pesme poput: „Light my fire“, „Purple rain“, „Tush“, „We wil rock you“, „Bohemian rapsody“, „We are the ćampions“ i mnogi drugi „world wide“ hitovi za sva vremena.

Dirigent Rock opere Fedor Vrtačnik dodaje da je koncept ovog muzičkog spektakla pođednako pristupačan za sve generacije

Nekon brojnih nastupa u regionu, a posle mini turneje u 4 grada u Italiji i koncerta u Zagrebu Rock Opera želi da se predstavi sa programom EU Tour 2022, sa ogromnom željom da publici prenese veliku emociju koju muzičari donose sa sobom izodeći remek dela svetske rock scene.

(Tanjug)

