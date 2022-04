Nagrada za film „Bez“ Luke Papića na festivalu u Nionu

BEOGRAD – U Međunarodnom takmčarskom programu srednjemetražnih i kratkometražnih ostvarenja 51. izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Visions du Réel u Nionu, Nagradu žirija za najbolji film osvojilo je srpsko ostvarenje „Bez“ (Without) autora Luke Papića, saopštili su iz Filmskog centra Srbije.

Pomenuti Papićev film nastao je uz podršku i Filmskog centra Srbije i programa MEDIA – Kreativna Evropa.

U pitanju je bila svetska premijera filma „Bez“.

Beogradski slikar Aleksandar Denić, u potrazi za svojim izgubljenim psom, vodi nas na putovanje kroz njegovu viziju Srbije, zemlje u konstantnoj tranziciji, gde se prošlost i sadašnjost stalno sudaraju, crkve dižu pored komunističkih spomenika, a jeftini stambeni blokovi niču na drevnim ruševinama.

Lutajući tim fragmentima stvarnosti, čini se da i Aleksandar i Srbija tra?e svoj identitet.

„Imao sam nacrt za scenario o slikaru koji noći provodi tražeći svog izgubljenog psa i jedini je lik u filmu bez psa – svi ljudi koje sreće imaju bar jednog, a dane ispunjava slikajući pejzaže oko nedovršenih crkava u okolini Beograda, putujući sa platnom kao slikari iz devetnaestog veka. Onda sam predložio Deniću da on igra glavnu ulogu, da ga iskoristimo kao tog lika, uzimajući neke autentične elemente iz njegovog života, a druge falsifikujući slično kao što on to radi na svojim slikama. Denić je to vrlo rado prihvatio, Đorđe Branković je pristao da glumi njegovog prijatelja, pomoćnika u potrazi, pronašli smo likove koji su bili voljni da podele svoje autentične priče o psima i počeli smo da snimamo“ kazao je Papić.

Protagonisti su Aleksandar Denić (slikar) i Đorđe Branković (Zoki).

Autorska ekipu čine: Luka Papić (scenario, režija, kamera), Srđa Vučo (scenario, produkcija), Jelena Maksimović (montaža), Jakov Munižaba (zvuk), Branislav Jovančević (muzika), Dimitrije Stojanović, Dušan Šaponja (glasovi pasa), Branka Majstorović (asistentkinja režije).

Film je nastao pod okriljem producentske kuće Ranč production, dok su koproducenti kuće Non-aligned Films i Cinnerent. Film traje 63 minuta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.