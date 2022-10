Nagrađena posebna grupa donatora, osnivači legata

BEOGRAD – Srpski filantropski forum i Koalicija za dobročinstvo uručili su na Kolarcu, povodom petog Nacionalnog dana davanja 9. oktobra, priznanja pojedincima koji su formiranjem legata značajno obogatili kulturu Srbije, saopštili su iz Adligata.

„Ovo je prvi put da se nagrađuje specifična grupa donatora – osnivači legata u nekoj instituciji kulture. To je izuzetno važan i nepravedno zapostavljen segment naše kulture, ali i dobročinstva“, izjavio je Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma.

Na plaketama koje su uručene donatorima napisano je: „za iskazano dobročinstvo, za darove koji su obeležili moderno darivanje u Srbiji, za nesebičnu podršku kulturi u teškim vremenima“.

Nagrade su dodeljene na predlog Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat za legatske celine koje se nalaze u okviru Doma legata, kao i Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti ovog udruženja.

Povodom uručivanja nagrada i Nacionalnog dana davanja Danica Leko je poklonila Udruženju Adligat 23 porodična ordena, kao i četiri porodična portreta iz XIX veka. Izvanredna zbirka ordenja i medalja koju su najvećim delom bili odlikovani slavni hemičar Marko T. Leko, rektor Velike škole i predsednik Crvenog krsta i Jovan Leko, ađutant kralja Aleksandra Karađorđevića i upravnik dvora, prikazana je na Kolarcu tokom dodele nagrada.

„Nema institucije u svetu, pa ni u Srbiji, koja je nastala bez nesebičnih ruku darodavaca. Pogledajte Kolarac na kojem se nalazimo, proučite istorijat Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije, bilo koje institucije od Novog Zelanda do Amerike. Matrica je ista: dobročinstvo je u temelju svake institucije, u temelju ljudske civilizacije. Donatorstvo nije jedan čin, to je način života, i to se upravo najbolje vidi u donacijama legata, kada pojedinac poklalja najvrednije što ima, emotivno svakako najznačajnije, često sakupljano generacijama, kako bi se to utkalo u opšte dobro i služilo generacijama. Ko zna da daje, zna i da živi, kaže francuska poslovica, ali su pođednako tačne i druge izreke koje istančano svedoče o prirodi donatorstva: pokloni donose darovatelju radost, niko nije osiromašio davanjem, samo davanjem možeš da dobiješ više nego što si dao. , izjavio je Viktor Lazić, predsednik Adligata.

Ovogodišnji dobitnici nagrade za donatorstvo povodom Petog nacionalnog dana davanja su: Danica Leko poklonila Legat porodice Leko, cincarske porodice koja je Srbiji podarila deset doktora nauka i čije aktivnosti su tokom jednog i po stoleća oblikovale kulturni i naučni život prestonice.

Danica Leko je, pored bogate porodične biblioteke i arhivske građe Udruženju Adligat darovala originalna pisma Save Šumanovića i nameštaj kraljice Natalije Obrenović, koji su deo stalne postavke u Adligatovim muzejima.

