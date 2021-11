Najavljena izložba Evrovision Crošing Stories And Spaces

NOVi SAD – Izložba „Evrovision Crošing Stories And Spaces“ Instituta za internacionalne odnose u kulturi iz Nemačke (IFA) biće održana od 26. novembra do 27. februara 2022. u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, najavili su danas organizatori.

„Kada smo započeli s radom na konceptu projekta, bilo nam je jasno da ćemo izložbu realizovati i u Novom Sadu, iz više razloga. Kao prvo, Novi Sad je uvek bio i ostao multikulturalni i multinacionalni grad i time pokazuje Evropi da je diverzitet, koji ona želi da ostvari, moguć“, istakao je predstavnik IFA Martin Edleman na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, drugi razlog je jedna od kustoskinja Sanja Kojić Mladenov, zaposlena u Novom Sadu u Muzeju savremene umentosti Vojvodine, koja je sa svojim „iskustvom, znanjem, pogledom i otvorenošću“ koncipirala projekat sa Sabinom Klem.

„Kao treće, Novi Sad je Evropska prestonica kulture 2022. godine, a time i prva takva kulturna prestonica u državi koja trenutno aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Danas se nalazimo na početku zajedničkog putovanja koje će se verovatno okončati 2027. godine u Berlinu, i koje će nama svima možda otkriti novu i nepoznatu sliku Evrope“, rekao je Edelman.

Kada je dobila poziv da sa Klem kokreira izložbu čija je tema Evropa, Kojić Mladenov je rekla da su shvatile „da je u osnovi projekta aktuelna društveno-politička situacija u Evropi i problematizovanje ideje evropskog identiteta“.

„U fokus smo stavile manje vidljive i marginalizovane geopoliticke i kulturne prostore, posebno jugoistočne i istočne Evrope. To su mesta ‘između’, takozvane poluperiferije, koje u mnogim međunarodnim debatama, teorijskim raspravama i izložbenim praksama imaju podređenu ulogu, ali istovremeno predstavljaju i mesta raznolikosti i vrednosti“, rekla je kustoskinja.

Interdisciplinarni umetnik iz Berlina Adnan Softić je o svom radu „Room To Negotiate“ rekao da se njegovi fragmenti međusobno naslanjaju, istražujući prirodu otvorenog društva, promatrajući njegovo nestajanje i nastajanje.

Kako je najavljeno, izložbu „Evrovision Crošing Stories And Spaces“ otvoriće 26. novembra (19:00) performans Ivane Ivković „Monument: No One Is Lost“.

„Serija performansa i video rad sa kojim se predstavljam u okviru ovog projekta, bavi se pitanjima identiteta i problematizuje proces dekonstrukcije i rekonstrukcije rodnih uloga u političkom, etičkom i simboličkom promišljanju biopolitike ženske percepcije“, istakla je Ivković.

Na izložbi će svoje radove predstaviti i Nevin Aladag, Johana Dil, Petrit Halilaj, Janin Jembere, Henrike Nauman, Emilija Škarnuliti, Selma Selman, Igor Bošnjak, Vajiko Čačkiani, Lana Čmajčanin, Vladimir Miladinović i Stan de Natris.

Izložba u Novom Sadu realizuje se u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine i Gete-Institutom Srbije, i deo je programa „Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.