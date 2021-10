„Naked“ nastupili na Svetskoj izložbi u Dubajiu

BEOGRAD – Autentičnim i energičnim nastupom pred više od nekoliko stotina posetilaca beogradski Balkan džez-fank bend “Naked”, upoznao je posetioce Svetske izložbe u Dubaiju sa živopisnom muzikom Balkana koja je sve prisutne odmah pozvala na ples, saopštili su iz organizacije predstavljanja Srbije u Dubajiu.

„Naked“ je na “Expo 2020 Dubai” nastupio u okviru World Beats Festivala na poziv domaćina na Expo stejdžu gde su učestvovali brojni poznati bendovi sa svih strana sveta, prenoseći muzikom svoju kulturu i tradiciju. Bend je svoj nastup ponovio i sinoć na Paviljonu Srbije, gde ih je čekao veliki broj posetilaca.

„Naš zvuk nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ljudi na svim mereidijanima posle svega nekoliko minuta počinju sa plesom i ne zaustavljaju se do kraja nastupa, a takva atmosfera je bila i večeras u Dubaiju“, izjavio je Goran Milošević, osnivač i bubnjar benda, neposredno posle nastupa.

Publika svih uzrasnih dobi – od dece do iskusnih znalaca i svetskih putnika brzo je uhvatila ritam: “Veoma zanimljivo! Nisam ranije imala priliku da čujem muziku iz Srbije i baš mi se dopada, momentalno te pokreće na ples i drži osmeh na licu, sigurno ću se potruditi da se bolje upoznam sa vašom kulturom i muzikom nakon ovog nastupa”, izjavila je Mariza iz Portugala.

„Veoma smo počastvovani i zahvalni na pozivu da učestvujemo na Svetskoj izložbi “Expo 2020 Dubai“, najvećem događaju na planeti i predstavimo se ljudima koji inače ne bi imali priliku da nas čuju. Ispunila nam se želja da ljudi širom sveta osete muziku 21. veka u Srbiji koja je moderna, a inspirisana našom tradicijom. Naš bend je oduvek prenosio poruku Ljubavi – od Južne Koreje do Južne Amerike, a ponosni smo što smo to učinili i u Dubaiju“, dodao je Milošević.

Bend čija muzika počiva na jedinstvenoj kombinaciji globalnog gruva, balkanske tradicije i fri džeza, prepoznatljiv je po energičnim nastupima širom sveta, a do sada su objavili pet albuma.

Sastav formiran 2006. godine, odavno se etablirao van granica naše zemlje. Već na svom prvom albumu predstavili su fuziju globalnih ritmova, balkanske muzičke tradicije i fri džeza koji je zadivio mnoge svetske scene – preko Evrope, Severne i Južne Amerike, Indije do Južne Koreje. Jedan je i od tri srpska sastava koji su nominovani za prestižnu HEMI Music Awards 2021.

Svetska izložba – Expo 2020 Dubai, biće održana od 1. oktobra 2021. do 31. marta 2022, a tema nastupa Republike Srbije je „Srbija stvara ideje – Inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost“.

Kroz atraktivan i originalan program nastupa Srbije, koji za šest meseci podrazumeva više od 150 različitih događaja , što na samom Paviljonu, što na nekim od Expo lokacija – naši vrhunski umetnici, izvođači, muzičari, kreativci imaće priliku da se predstave celom svetu i da, kao najbolji kreativni ambasadori, predstave Srbiju.

U bogatom muzičkom programu dominiraće naši talentovani umetnici, koji su već prepoznati na globalnoj umetničkoj sceni, a sve to uz veliku podršku i naša dva nacionalna hrama kulture – Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta u Beogradu.

Fotografije sa nastupa su u prilogu.

(Tanjug)

