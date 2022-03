Narednih deset dana multimedijalni paviljon književnosti „Se

NOVI SAD – „Seobe duša“ predstavljaju jedinstveni književni paviljon u Evropi i priliku da književnost okupi i druge vrste umetnosti.

Istoimena izložba „Seobe duša – Novi Sad kroz knjigu“ postavljena je u Auli Novosadskog sajma i povezana je sa tradicionalnim Međunarodnim sajmom knjiga u Novom Sadu.

Cilj je da pozove za potpuno novo promišljanje o značaju knjige za pojedinca.

Multimedijalna izložba, koja koristi savremena sredstva za približavanje knjige čitaocima, fokusirana je na rekonstrukciji knjige kao objekta prisutnog u svakodnevnom životu, a sve to uz snažne vizuelne narative i intervencije u prostoru.

Elementi izložbe obuhvataju sinergiju analognog i digitalnog medija, koja će osavremeniti medij knjige i učiniti ga prijemčivim široj publici različitih generacija i obrazovnih profila.

U središtu izložbe je veliki miks-medija sto za kojim istovremeno može biti više desetina ljudi prepuštenih lavirintu grada-knjige.

„Paralelno sa multimedijalnim književnim paviljonom dešava se i Sajam knjiga, tako da je ovo prvi put da se ovakav spoj odigrava na sajmu, ali i prvi put da Novi Sad kao grad gotovo 40 dana obrađuje temu migracija i seoba kroz umetničke programe. Programski luk “Seobe” je počeo 1. februara, sada smo stigli do mini festivala “Seobe duša” koji će obuhvatiti neke od najaktuelnijih savremenijih pisaca kao što je Rumena Božurovska koja je i večeras i otvorila program“, rekla je Milana Milovanov iz “Evropske prestonice kulture 2022”.

Književnicu iz Severne Makedonije Rumenu Bužarovsku Londonski Sajam knjiga je 2016. uvrstio među deset najzanimljivijih mladih evropskih pisaca. Večeras je razgovarala sa svojim čitaocima i kaže da joj kontakt sa ljudima koji čitaju njene knjige veoma znači.

„Drago mi je ljudi čitaju, to me uvek veseli. Sajam knjiga je dobar I drago mi je da je Novi Sad Evropska prestonica kulture, divno ste to uradili i drago mi je što sam na sajmu nakon toliko vremena, jer je sve bilo napolju. Publika je zaista divna, nisam očekivala da će doći toliko ljudi I napokon se osećam normalno jer sam okružena knjigama i ljudima“, rekla je Bužarovska.

Muzički program „Seobe duša“ otvorio je japanski gitarista, kantautor, producent i ambasador dobre volje UNHCR-a Miyavi, koji je u Novi Sad stigao uz podršku EU Japan Festa i Japan Committee.

Narednih dana će nastupiti Barcelona Gipsy balKan Orćestra, sastav čija izvedba čuvene romske pesme „Đelem, đelem“ broji više od 10 miliona pregleda na YouTube platformi, Bogdan Ranković i novosadski muzički sastav Etnoforija, uz pratnju japanske plesačice i koreografkinje Kaori Ito, koja takođe stiže uz podršku EU Japan Festa i Japan Committee. Publika će slušati i Bilju Krstić i Bistrik orkestar.

„Antropoceno“, projekat dvojice članova čuvenog sastava Gotan Project Kristofa Milera i Eduarda Makarofa, biće predstavljen 12. marta, a uvod u njihov nastup biće performans rumunske plesne škole „Tango Timisoara“. Ovaj muzički projekat povezuje muziku i nauku, sa akcentom na klimatske promene. “Seobe duša” zatvoriće nemački sastav “Enigma”.

