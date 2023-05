Narodno pozorište u Beogradu otkazalo sve predstave i za ovu nedelju

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je danas da zbog tragičnih događaja u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i opštini Mladenovac i ove nedelje otkazuje sve planirane predstave i aktivnosti, u periodu od 8. do 14. maja.

Kupljene karte mogu se vratiti ili zameniti na blagajni Narodnog pozorišta, navodi se u saopštenju pozorišta.

„Ukoliko su ulaznice kupljene putem onlajn prodaje, biće primenjen postupak po propisanoj proceduri u vezi sa tom vrstom kupovine ulaznica“, dodaje se u saopštenju.

Radno vreme blagajne je radnim danima i subotom od 11 do 15 časova i od 17 časova do početka predstave, nedeljom od 17 časova do početka predstave.

(Beta)

