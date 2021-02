NASA: Stigli prvi snimci sa Marsa

VAŠINGTON – Američka svemirska agencija (NASA) prikazala je sminke sa rovera „Prezervans“, koji je ušao u atmosferu Marsa, spustio se i sleteo na crvenu planetu 18. februara, a mikrofon je takođe emitovao prvi audio snimak zvukova sa ove planete, saopštila je večeras NASA.

Od trenutka kada se aktivirao padobran, sistem kamera je prikazao čitav proces spuštanja, prikazujući dinamičnu vožnju rovera do kratera Jezero.

Snimak započinje 11 kilometara iznad površine i prikazuje otvaranje najvećeg padobrana ikada poslatog van Zemlje, a video se završava dodirom rovera i kratera.

„Za one koji se pitaju kako je spustiti se na Mars, zašto je to tako teško ili kako bi bilo kul da se to uradi, morate da gledate malo dalje. ‘Prezervans’ se tek zagreva i već nam je poslao neke istorijske snimke u istraživanju svemira. Potvrdio je izvanredan nivo na kojem je izgrađen i preciznost koja je neophodna da se napravi letelica i spusti rover na Mars“, rekao je vršilac dužnosti predsednika NASA Stiv Jurčjak.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.