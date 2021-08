Nastupom Matije Dedića otvoren Jaž festival

KRAGUJEVAC – Solističkim nastupom hrvatskog džez pijaniste i kompozitora Matije Dedića u Kragujevcu je otvoren Internacionalni Jaž festival.

Matija Dedić, široj javnosti poznat i kao sin Arsena Dedića i Gabi Novak, kaže da mu je najlakše dok svira, kao i da mu je to duševna hrana.

U Kragujevcu je nastupio posle 20 godina.

„Došao sam juče i drago mi je da sam tu nakon 20 godina i da me je Verica Nerić pozvala da otvorim jedan festival koji tako dugo traje. Trebalo bi se dobro raspitati na prostoru bivše Jugoslavije da li postoji takav festival i s time da je internacionalan, i da ga grad i ministarstvo kulture podržavaju“, kaže Dedić.

Pred kragujevačkom publikom on je izveo svoj muzički projekat „Matija svira Matiju“ i istakao da ga je iznenadio poziv organizatora da u Kragujevcu svira svoju autorsku muziku.

„Iznadila me je Verica. Uvek je Matija svira Arsena, to je moj masterpis i zbilja je ona ploča dobra, osvojila je sve nagrade i bila čak najprodavanija u Hrvatskoj. U 75 slučajeva ljudi hoće to. Svirao sam 19.06. u Zagrebu, u Muzeju suvremene umjetnosti Matija svira Matiju, prvi dio, a drugi je bio Matija svira Arsena, u Raškoj je bio Džiboni. U zadnje dve, tri godine u najmanjem slučaju je da Matija svira Matiju, tj. autorsku muziku“, dodao je.

Tokom 2020. godine skoro četiri meseca nije nastupao i to je najveća pauza koju je imao od 1993. godine.

To mu je teško palo, a kako kaže prehranio ga je region jer je najviše nastupa imao u zemljama regiona.

„Ja sam imao jednu pauzu 2020. godine. Odsvirao sam Dan žena i nakon toga sam odsvirao sa Gabi 1.07. Tu je znači falilo tjedan dana do 4 mjeseca, sa koronom, potresom, Gabi koja mi je završila u bolnici na dan potresa. To su prosvijetljenja. Od ’93, mi se nikada nije desilo da 4 mjeseca ne sviram. Naravno da sam vežbao koliko sam mogao, ali teško to pada. Da odsviraš pred ljudima, neka interakcija, ipak se bavim time, to je jedino što znam i da radim, a s druge strane i ekonomski, četiri meseca bez prihoda, nisam ni to još iskustvo imao u životu, ali onda je krenulo. Morao sam da se okrenem potpuno solističkom delovanju koje je na neki način najlakše za organizatora. Prehranio me je region, pošto smo mi pod packom Brisela i sve je malo više stegnuto“, zaključuje Matija Dedić.

On je istakao da je u proteklom periodu nastupao u Valjevu, Pančevu, tri nastupa u Beogradu, kao i u Crnoj Gori.

Dedić ističe i da je u tom periodu imao koncert života, na Kotor Art Festivalu na kojem često svira, ovoga puta u maloj crkvici za desetoro ljudi od kojih je on bio deseti i ističe da sa istim srcem svira i pred jednom osobm i pred 20.000 ljudi.

„Ja dolazim iz nekonvencionalne forme koju sam izabrao i danas sa 48 godina sa istim srcem sviram i Verici samoj i istim srcem sam svirao u dva navrata sa Zdravkom pred 20.000, tj, pred 40 hiljada žena“, dodao je.

Verica Nerić, direktorka Internacionalnog Jaž Festivala naglašava da će se tokom manifestacije poštovati sve propisane protivepidemijske mere, a osim nastupa džez muzičara planiran je i bogat prateći program u vidu radionica.

Prva radionica je namenjena publici i nju su pripremili Vasil Hadžimanov i Ivan Ilić, koja se odnosi na edukaciju o tome kako se sluša džez i zašto se tako svira, dok će drugog dana festivala u Muzičkoj školi u Kragujevcu Damir Imamović održati profesionalnu radionicu.

Ovo je 22. po redu Internacionalni Jaž festival.

Trajaće tri dana, do 29. avgusta.

(Tanjug)

