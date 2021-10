“Nebesa“ Srđana Dragojevića na smotri u Busanu

BEOGRAD – Najnovije ostvarenje Srđana Dragojevića “Nebesa“ biće prikazano na ovogodišnjoj smotri filmova “Asian Contents & Film Market“ u južnokorejskom gradu Busanu, koja će se održati od 11. do 14. oktobra, saopšteno je danas iz organizacije “European Film Promotion“.

Film “Nebesa“, koji govori “o izazovima hrišćanstva u 21. veku i o tome kako prava, autentična čuda poslata ljudima sa nebesa danas kod njih mogu da izazovu zabunu i često suprotan efekat“, privukao je veliku pažnju domaćih i svetskih medija i dobio pozitivne kritike.

Svoju svetsku premijeru doživeo je 5. avgusta u glavnom takmičarskom programu Filmskog festivala u Lokarnu (Švajcarska), a srpsku 25. avgusta na zatvaranju Dunav Film Festa u Smederevu, i rađen je u koprodukciji Srbije, Nemačke, Severne Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Pored “Nebesa“, među filmovima koji se nalaze na smotri su i “The Story of My Wife“ mađarske rediteljke Ildiko Enjedi, “Nothing to Laugh About“ norveškog reditelja Petera Nesa, “Ćasing the Line“ Andreasa Šmidta, kao i “The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic“ finskog reditelja Temua Nikija.

Na ovoj smotri se ukupno 22 preduzeća iz Danske, Poljske, Nemačke, Italije, Španije i Grčke okuplja pod pokroviteljstvom organizacije EFP kako bi u jugoistočnoj Aziji promovisali svoje najnovije naslove, a po rečima predstavnika ove institucije, ovaj događaj je tokom godina postao veoma značajan za predstavljanje evropskih medija u Busanu, ali i u celoj Južnoj Koreji.

Smotra “Asian Contents & Film Market“ oformljena je 2006. godine i pored filmova predstavlja i druge medije, poput knjiga, stripova i veb novela.

Ovaj događaj podržao je Media centar Kreativne Evrope.

(Tanjug)

