Nedeljni program koncerata u Beogradu: Klasična muzika, rok

BEOGRAD – Aktuelna nedelja u Beogradu biće u znaku raznovrsnih kulturnih dešavanja, a koncerti će biti prilagođeni situaciji sa pandemijom, tako da će publika uglavnom pratiti repertoar klasične muzike i nastupe u intimnijoj atmosferi.

Danas su u planu tri koncerta u prestonici – Beogradska filharmonija na Kolarcu, “Habanera Quartet” u Istorijskom muzeju Srbije, kao i početak festivala Međunarodna tribina kompozitora u Studentskom kulturnom centru (SKC).

Nakon ogromnog gubitka voljenog direktora Ivana Tasovca i koncerta koji mu je posvetila prošlog petka, Beogradska filharmonija se vraća na pozornicu Kolarca ponovo u sastavu sa nemačkim šefom-dirigentom Gabrijelom Felcom.

Oni će prirediti monumentalnu kompoziciju „Simfonija broj 6“ Gustava Malera, poznatu kao „Tragična“. Simfonijski gigant traje punih 90 minuta, a čuveni Malerov čekić, specijalno konstruisani drveni malj, senzacija je u klasičnoj muzici, i oglasiće se u finalnom stavu.

Malerova „Simfonija broj 6“ je takođe kompozicija kojom se mladi Gabrijel Felc prvi put predstavio beogradskoj publici – 26. juna 2009. godine.

Takođe večeras, otvara se drugi ciklus besplatnih koncerata „Muzikom kroz muzej” u Istorijskom muzeju Srbije.

Istaknuti ženski kvartet „Habanera” prirediće prvi koncert klasične i popularne muzike, u okviru manifestacije „Dani evropske baštine 2021”a ovaj sastav čine: Milica Grujić – čelistkinja, Miljana Praščević – violistkinja, kao i violinistkinje – Šerin Radeski i Nina Birač.

Na programu su hit kompozicije iz sveta filmske i TV umetnosti ili pop rok hitovi američkih autora: „Game of Thrones” (za čuvenu seriju – “Igra prestola”), „Shallow” (Lejdi Gaga i BredliKuper za film “Zvezda je rođena”), „El tango de Roxanne” (iz mjuzikla “Mulen Ruž”), „I Will Survive” (Gloria Gejnor), „Hit the Road Jack” (Rej Čarls), „I Feel Good” (Džejms Braun), „Smooth Criminal” (Majkl Džekson), „Smoke on the Water” (Deep Purple), „Flojd” (Dado Topić na muziku Zorana Simjanovića za film “Nacionalna klasa”).

Sedam koncerata, pet festivalskih dana, 46 dela, tako bi zvučao u brojkama festival “Međunarodna tribina kompozitora”, koja će biti upriličena od danas do 10. oktobra u SKC-u.

Jubilarno, 30. izdanje najznačajnijeg festivala savremene muzike kod nas, donosi i strane autore – kompozitore iz Slovenije, Finske, Italije, Rusije, Nemačke, Belgije, Bosne i Hercegovine i Belorusije.

Nastupiće domaći ansambli – «Metamorfozis» i «Gradilište», a kompozicije za gudački okestar izvešće «Trinaest gudača» uz soliste Borislava Čičovačkog, Sašu Mirkovića i Srđana Sretenovića.

Pored njih nastupiće i Beogradski trio, Aratos trio, a festival će biti otvoren nastupom ansambla četiri kontrabasa «Baš Ćorus» (Slovenija).

Festival će biti otvoren i zatvoren delimapreminule kompozitorke Isidore Žebeljan.

Sutra, 7. oktobra, na Kolarcu, koncert će imati jedan od najtraženijih ruskih pijanista današnjice Andrej Korobeinikov u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu, u okviru ciklusa “Steinway & Sons“.

Ruski pijanista će se predstaviti sledećim programom: Ludvig van Betoven – „Sonata br. 24, op. 78”, Franc Šubert – “Fantazija Wanderer C Dur, op. 15”, Sergej Rahmanjinov – “Etide Tableaus op. 39 (3, 1, 6)” i Modest Petrovič Musorgski – “Slike sa izložbe”.

Petak, 8. oktobar, rezervisan je za pop rok atrakciju – Kiki Lesendrić i “Piloti” na “Rock festivalu Vol. 3” u klubu – restoranu Central Pub na Novom Beogradu.

Ovaj mini festival je počeo 1. oktobra sa koncertom “Galije”, nastavlja se sa “Pilotima”, a publiku očekuje i nastup pop rok sastava “Crvena jabuka” – 22. oktobra.

Kiki i “Piloti” su svirali na ovogodišnjem Beer festu, a pre pandemije u mnogim prostorima, od Ade Ciganlije, preko Štark Arene do kluba Subbeerni centar. Uskoro im izlazi novi studijski album.

Subota, 9. oktobar, biće bogatija za dva koncerta u Beogradu.

Pank rok bend “Bjesovi” imaće nastup u rok klubu Fest u Zemunu, gde se često vraćaju tokom pandemije, kao i ranije. Inače često nastupaju po značajnim festivalima Srbije (Beer fest na Ušću, Arsenal fest u Kragujevcu, Beer Garden na Adi Ciganliji), kao i po muzičkim klubovima glavnog grada (Elektropionir, Subbeerni centar, Božidarac).

Za sam kraj ove nedelje, taj drugi nastup u subotu biće u znaku alternativnog rok benda “Stray Dogg” u Domu omladine, koji je kroz 10 godina karijere objavio 4 studijska albuma, a sve pesme su na engleskom jeziku. Nastupali su više puta u Domu omladine, u Sava centru sa Anom Ćurčin, raznim klubovima po Beogradu, UK Parobrodu, i na Beer festu.

Bend je za 10 godina ostvario saradnje sa priznatim svetskim imenima poput Lise Hanigan, prošli su kroz Evropu na barem 10 turneja i osvoijili široku publiku.

(Tanjug)

