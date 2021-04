Nemanja Ćeranić: Film “Lihvar” smo snimili za samo 14 dana

BEOGRAD – Domaći igrani film “Lihvar” Nemanje Ćeranića biće premijerno prikazan na 49. Međunarodnom filmskom festivalu FEST (7.-16. maj), a reditelj specijalno za Tanjug ističe da je film snimljen za samo 14 dana, uz poseban dokumentaristički pristup koji im je to komotno omogućio.

Dramski umetnik iz Inđije je debitant na polju dugometražnog igranog ostvarenja sa filmom “Lihvar”, a zapravo je diplomirao na katedri za filmsku i TV montažu.

Veoma uspešno se oprobao u svetu filmske i TV režije, jer je poznat po kratkim filmovima „Stočar“ i „Soba smrti“, kao i zapaženim TV serijama „Grupa“ i „Švindleri“.

Snimanje nezavisne krimi drame „Lihvar“ počelo je 15. marta 2020, ali je samo dan kasnije prekinuto zbog pandemije kovida-19.

Ekipa se ponovo okupila 21. maja i snimanje je trajalo do 4. juna, u produkciji nove kuće “Tracktor Film, na čijem čelu je producent Aljoša Ćeranić, rođeni brat režisera.

U doba pandemije oni su izveli nemoguće, jer su uspeli da snime film za svega 15 dana, što se ne dešava gotovo nikada u filmskom svetu.

“To je bio neobičan pristup filmu kakav smo imali, a to je zapravo postupak “Cinema verite”, gde smo snimali film gotovo u dokumentarnom stilu, kada je “kamera iz ruke”, objašnjava reditelj Ćeranić.

“Kamera zapravo igra za glumce, a ne glumci za nju, to je ono što je svakako drugačije. Dosta inspiracije mi je dala evropska kinematografija, pre svega danski reditelj Nikolas Vinding Refn, posebno sa svojom odličnom trilogijom “Pusher”, naveo je on.

Napominje da im je taj pristup snimanja filma omogućio da brže rade, tako da su realizovali film za 14 dana i onda imali još samo jedan ceo dan za dosnimavanje.

Veoma je zahvalan svom rodnom gradu, opštini Inđija, gde je film sniman, jer im je pomogla u celoj logistici, da brzo reaguju i da imaju apsolutno sve potrebne resurse.

Prema scenariju Strahinje Madžarevića, film donosi priču o protagonisti Mundiru, zelenašu, bivšem bokseru koji boluje od dijabetesa.

Publika može posmatrati njega kao pozitivca ili negativca, ali i pozitivnog negativca, no ipak je potrebno da se za njega veže i da se identifikuje.

“Naš junak je čovek starog kova koji shvata da su se vremena promenila, a okolnosti i nesmotrene odluke čine da radi neke stvari koje mu moralni kodeks ranije nije dozvoljavao. On nije ni pozitivac ni negativac, a publici ćemo dati da ona sama se identifikuje sa njim i da nam na neki način obradi svoj utisak i definiše kakav je on junak”, približio je svog glavnog lika reditelj.

Glavnu ulogu tumači upravo lihvar, odnosno zelenaš u privatnom životu, Dušan Petković, tako da je stvarnost preseljena na filmsko platno u svakom smislu.

Nije prvi put da rade zajedno, jer je Petković sa Ćeranićem snimao i zapaženi kratki film „Stočar.

U “Lihvaru igraju još Strahinja Blažić, Branko Vidaković, Zlatan Vidović, Ivan Đorđević Džudi, Mladen Andrejević, Aleksandar Đurica, Tatjana Venčalovski, Miloš Milaković Ćićo, Stefan Bundalo, Sunčica Milanović, Jovo Maksić, Milica Grujičić, Dragoljub Ćeranić, Petar Milićević, Nemanja Zubac, Kristijan Marković.

Sa jedne strane, autor radi i manja, autorska ostvarenja, ali i popularnije naslove, danas je takva situacija na tržištu.

“Snimam i nezavisne, autorske filmove, a opet radim i “mejnstrim” projekte, tako da sam na obe strane. Naš “Lihvar” je tako snimljen van podrške sistema, a opet sam radio i poznate serije koje su u ovoj hiper produkciji danas – “Grupa” i “Švindleri”, što je sasvim drugi pristup poslu danas”, otkriva Ćeranić.

Reditelj je bio u većem timu kolega u režiranju krimi serije “Grupa”, gde je realizovao nekoliko epizoda, dok je “Švindlere” od 12 epizoda radio sa starijim kolegom Miroslavom Lekićem, podelili su obaveze oko celog zahtevnog projekta.

Još jedan film je Ćeranić snimao pre “Lihvara”, a to je delo o kome se dosta pričalo – apokaliptična priča “Volja sinovljeva”, prema scenariju takođe saradnika Madžarevića, gde je prisutna odlična glumačka ekipa – Žarko Laušević, Sergej Trifunović, Jack Dimić, Igor I Petar Benčina, Marta Bjelica, Svetozar Cvetković.

Snimanje tek treba da se nastavi, jer je bilo obustavljeno usled nedostatka sredstava.

“Ne znamo kada bi mogla biti premijera, a ove godine ćemo barem znati kada ćemo nastaviti snimanje tog filma. Projekat nije nimalo lak za realizaciju, potrebna je ogromna finansijska konstrukcija za takav poduhvat, a dosta smo ambicizoni sa tim krenuli, tako da se iskreno nadam da bismo mogli ući u snimanje sledeće godine”, istakao je režiser.

Lepa vest je da će krimi drama “Lihvar” imati i distributera za Evropu, i to kuću „Media Move“ iz Berlina, što se retko dešava da ostvarenje koje nije još imalo premijeru već ima plasman u inostranstvu.

“Moj brat koji je producent i ja smo imali kontakt sa tom kompanijom iz Berlina, i producentima smo poslali film preko interneta, a njima se on odmah veoma dopao. Profil filmova kojima se oni bave je upravo autorski, žanrovski, videli su veliki potencijal u “Lihvaru” i hteli bi da ga plasiraju na evropsko tržište”, pohvalio se umetnik.

Diplomirani filmski montažer u svetu filmske režije, što je danas retkost, jedino je Stevan Filipović (filmovi “Šišanje”, “Šejtanov ratnik”) uspeo kao montažer da se prebaci u režiju.

“Još na studijama sam radio kao reditelj svoje kratke filmove, jedan od tih je bio “Stočar”, koji je putovao na razne festivale, i onda sam počeo da se bavim više filmskom režijom. Nije da se ne bavim više montažom, ali gledam da uklapam oba svoja profesionalna poziva”, podvukao je autor.

Od montažerskih angažmana Ćeraniću je aktuelan rad na novoj kriminalističkoj TV seriji “Kljun”, u režiji Uroša Tomića i Jelene Gavrilović, iz 10 epizoda, koja će se premijerno prikazati na televiziji Nova S, u produkciji kompanije United Media.

Za premijeru na 49. FEST-u, reditelj Ćeranić ne zna šta da očekuje, ali se iskreno nada najboljim utiscima od strane publike.

(Tanjug)

