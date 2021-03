Neverne bebe: Bez koncerata smo kao ribe na suvom

BEOGRAD – Beogradska pop rok grupa Neverne bebe deli sudbinu svih muzičara u Srbiji i celom svetu i nalazi se u dubokoj apstinenciji od koncerata zbog korona vorusa, a pevačice ovog benda Jelena Pudar i Tijana Sretković za Tanjug priznaju da se bez živih nastupa osećaju „kao ribe na suvom“.

Sastav je bio vredan tokom pandemije, priveo je kraju snimanje novog, osmog studijskog albuma i realizovali su dva atraktivna muzička spota za pesme “Vodi me odavde” i “Reka ljubavi”.

Nedavno završena izložba koncertnih fotografija “Zvuk ženskog srca” Marine Pešić u Galeriji RTS kluba u Beogradu okupio je poznate dame rokenrola, bluza, džeza, bluz roka, a među njima su svakako i nerazdvojne spomenute pevačice, jedne od najsnažnijih vokala sa ovih prostora.

“Veoma sam ponosna što sam deo te značajne izložbe, a Marina nam je učinila da se još posebnije osećamo zbog te postavke kao muzičarke i žene”, izjavila je za Tanjug Tijana Sretković, koja je u bendu Neverne bebe već punu deceniju.

“Sve nas je ovo podsetilo kako smo intenzivno radili pre godinu dana i zato sam veoma tužna. Ne znam da li i koliko čovek može ostati normalan u ovo vreme. Ja se bojim da će sve ovo i dalje trajati, da se na žalost nećemo viđati na koncertima”, nije bila optimistična Sretković.

Dva spomenuta video spota je realizovala upravo ona tokom pandemije, na šta je veoma ponosna, jer je u novom poretku virusa Kovid 19 uspela da se bavi i time, za promociju grupe i novog albuma, iz karantina.

„Odlično je da smo završili osmi album, konačno se i to desilo. Dalje se radi samo na post-produkciji materijala, ali je samo snimanje okončano”, otkrila je pevačica, a sada i idejni tvorac spotova.

“Mi zaista nismo stali. Dok je korona bila u tolikom jeku, mi smo stalno radili bez pauze, veoma smo se kreativno uzdizali, koliko nam je to psiha dozvoljavala.

„Iskreno se nadam da ćemo uskoro zasvirati, jer mi neviđeno nedostaju koncerti”, sa setom je rekla Sretković.

Osvrnula se i na težak gubitak koji je zadesio muzičku scenu Srbije jer su preminuli mnogi umetnici – Đorđe Balašević, Sanja Ilić, Miša Aleksić, Dragoljub Đuričić, Vojkan Borisavljević, Zafir Hadžimanov…

“Kad god me neko pita šta mi najviše nedostaje u ovom dobu pandemije, ja samo kažem – ljudi, ali oni koje više nikad neću videti, usled cele tragedije. Zastrašujuće je šta se ovo dešava”, puna tuge govori jedna od najboljih pevačica u zemlji.

“Svakako da mi fale koncerti, ali je nemerljivo u odnosu na ljude koji su otišli zauvek. Strašno koliko nas je ljudi iznenada napustilo, toliko velikana je nestalo”, podvukla je ona, a i sama kaže da ne zna kada će se ovo okončati.

“Ponadala sam se krajem 2020. godine da će se dogoditi nešto lepo, da će nam doći sunce u novoj 2021, da će se desiti nešto značajno, međutim ne vidim da tu ima pomaka. Ova crna lista se samo nastavila, i ja tu zaista ne vidim kraj”, rekla je Tijana.

“Jako mi je važno da sam bila na izložbi gde mogu da se setim kako je to bilo nekada, pre samo godinu dana”, zaključila je pop rok muzičarka.

Neverne bebe će na međunarodni Dan studenata – 4. aprila proslaviti 28. rođendan, tako da se lagano bliže brojci 30 za jubilarnu proslavu.

Jelena Pudar će 5. jula proslaviti punoletstvo, 18 godina kao muzičarka u bendu.

Pevačica je iskazala divljenje što je i ona bila deo izložbe o ženama u muzici, gde je autorka kroz objektiv apsolutno prikazala energiju, emociju, iskrenost benda, a kroz žensko oko to sve drugačije izgleda.

“Toliko žudim za nastupima, makar za samom probom pred koncert.

Skoro sam se videla sa bendom i rekla im da bi volela da se nađemo i samo da prođemo neke pesme, da se osetimo živim”, istakla je Pudar i dodala da su u grupi svi kao porodica.

“Sve nam ovo izuzetno teško pada, jer mi nismo tek tamo neki bend koji dođe i odradi svirku, ide na sledeći nastup. Privatno se družimo, veoma smo povezani, mi sve to zaista živimo – našu muziku, pesme”, naglasila je pevačica.

Ona je ušla u bend Neverne bebe 2003. godine kada je lider grupe Milan Đurđević odabrao nju i bivšu pevačicu Janu Šušteršić da se priključe ovoj muzičkoj priči posle čuvene emisije “3k dur”.

“Još nismo krenuli zvanično sa probama, možda nešto uskoro krene, videćemo kako. Mora naravno pod svim merama zaštite, svi donosimo testove, da bi svi bili sigurni u ovom dobu pandemije”, objasnila je kako sve funkcioniše.

Pre epidemije objavili su i duet sa Nenom Belanom – “Zajedno”, a takođe i emotivnu baladu “Suze sa zvezda padaju”, prema tekstu preminule legende Nenada Radulovića – Neše Leptira, lidera grupe “Poslednja igra leptira”.

Takođe, dugo se priprema u montaži i prvi dokumentarni film o Nevernim bebama iz tri dela za RTS, tako da aktuelnostima nikad kraja.

“Često razmišljam da li je moguće da će sve ovo biti konačno gotovo, da će doći taj dan kada ćemo ponovo izaći na binu pred publiku, da vidim te ljude, osetim tu energiju”, bila je puna emocija Pudar, koja je neposredno pred izbijanje pandemije krajem 2019. godine postala majka devojčice.

“Ona ima sada 15 meseci i tačno je da se nalazi u nekom karantinu od kako se rodila.

Gleda ljude sa maskama, ni ne zna šta to predstavlja, zašto ljudi tako izgledaju”, opisala je odrastanje svoje ćerke.

“Ipak, moram priznati da smo u bendu jako dostojanstveni u svemu tome što nam se dešava.

Vidim da je ovde veliki problem kada se pokrene mogućnost za pomoć umetnicima koji ne rade u doba korone, nekako ljudi nisu baš nešto raspoloženi ni željni”, požalila se pevačica.

“Ponavljam, mi smo toliko dostojanstveni u tome, ali što se tiče nastupa, deljenja muzike sa našim vernim fanovima, to nam teško pada.

„Mi smo pre svega muzičari za koncerte, i zato smo ceo ovaj period kao ribe na suvom, evo već punih godinu dana“, podseća muzičarka, i dodaje da su imali samo tri koncerta tokom 2020. godine, dva pre, i samo jedan tokom pandemije – dva u Beogradu, jedan u Pančevu.

“Najgore od svega je to da smo upravo mi iz grupe tražili da nam se desi pauza, odnosno da predahnemo, da se odmorimo od svega, jer smo imali zaista jako puno nastupa. Tako smo komentarisali kolege iz benda i ja dok smo se vraćali sa nekih od koncerata. I onda nam se desi baš ovako nešto, da čovek ne poveruje”, zaključila je Pudar.

(Tanjug)

