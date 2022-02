Nezavisna scena predstavljena u Bitef teatru (FOTO/VIDEO)

U trećoj nedelji programa Mesec nezavisne scene u Bitef teatru u Beogradu odigrane su tri izvanredne predstave studenata završnih godina Fakulteta dramskih umetnosti i Instituta za umetničku igru.

Jedna od tih predstava je i „Praktični vodič kroz sujeverje“, koja varira motiv pretvaranja straha u religiju i besramnost i tragikomiku ideologije ovakvih društvenih laži.

Nema ničega praktičnog u još jednom od praktičnih vodiča – (skoro) sve je besramno izmišljeno, piše u najavi ovog „vodiča“, a koreografkinja Katarina Ilijašević kaže da je predstava ironičan pregled standardizovanih pravila.

„Naša predstava je ironičan pregled standardizovanih pravila koja uspostavljaju religija, tradicija i običaji. Nama je bio najzanimljiviji taj nezaobilazni pojam kada pričamo o tradiciji, veri i religiji, a to je sujeverje. Citirala bih ruskog profesora Aleksandra Iljiča koji kaže da je sujeverje jedna praznina i šupljina. U odnosu na to dosta smo se igrali koreografskim alatima, pa su koreografije nastajale upravo iz same inspiracije nekog običaja“, rekla je Ilijašević.

Kada je reč o saradnji sa rediteljem Lukom Jovanovim, Katarina ističe da su uspeli da ostvare odličan koncept predstave.

„Nije ni samo dramski koncept, nije ni samo plesna predstava nego je to miks svega, koristi se tekst u odnosu na sujeverje i običaje, i koreografija. Zajedno saradjuju na istom nivou, tako da smo imali i plesače i glumce u predstavi“, objasnila je Ilijašević.

Muzika, koja je veoma važna u plesnim predstavama, i sama je doprinela atmosferi.

„Kao što smo se igrali sa dramskim i koreografskim momentima, tako smo se igrali i sa muzikom koja je imala svoje etno momente koji su nam ukazivali na tradiciju i religiju, samim tim je bila vanvremenska i dosta je uticala na atmosferu i na sam pokret“, dodala je Ilijašević.

U okviru Meseca nezavisne scene u Bitef teatru tokom januara i februara predstavljena su ostvarenja mladih i nezavisnih umetnika koja duboko, nadahnuto, angažovano, promišljeno i ozbiljno, pozorišnim sredstvima oslikavaju trenutke naše savremenosti.

