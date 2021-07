Nik Mejson iz Pink Flojda 1. juna 2022. u Beogradu

BEOGRAD – Bubnjar i jedan od osnivača engleskog rok benda Pink Flojd, Nik Mejson, nastupiće 1. juna 2022. godine u Belekspo centru u Beogradu u okviru svoje turneje „Tacna prepuna tajni Nika Mejsona“ („Nick Mason’s Saucerful of Secrets“), saopštili su danas organizatori događaja.

Kako sam Mejson navodi, “ ‘Tacna prepuna tajni’ predstavlja njegovo vraćanje omiljenim pesmama na koje je ponosan“.

Mejsonova turneja, koja je premijeru imala u Londonu 2018. godine, zbog epidemiološke situacije je pomerena sa 2020. godine na 2021, a potom i na 2022. godinu.

Njen naziv potiče od drugog albuma Pink Flojda „Tacna prepuna tajni“ iz 1968. godine, a Mejson je jedini član benda koji je bio u svim njegovim postavama, od osnivanja do poslednje turneje 90-ih godina.

Ovim projektom se vraća najinovativnijoj fazi Pink Flojda i donosi koncertnu interpretaciju albuma od „The Piper at the Gates of Dawn“ do „Obscured by Clouds“.

S obzirom da se radi o preseku sedam albuma Pink Flojda od ukupno 15 studijskih izdanja, Mejson publici nudi najekstenzivnije koncertno iskustvo jednog od najznačajnijih rok bendova.

Pored toga, Mejson je za ovaj projekat sastavio supergrupu sa pođednako uspešnim i poznatim svetskim muzičarima koji su publici poznati iz drugih bendova: zajedno s Mejsonom, predvodi je Geri Kemp iz sastava Spandau Ballet, a ostali članovi su Li Haris iz benda The Blockheads, basista Gaj Prat koji je radio s Pink Flojdom posle odlaska Rodžera Votersa i u solo projektima Dejvida Gilmora, kao i Dom Beken, koji je bio saradnik Rika Rajta.

„Stvorivši jedinstven i neponovljiv zvuk Pink Flojda koji se najčešće opisuje kao art rok ili progresivni rok, Nik Mejson je s kolegama iz benda, Rodžerom Votersom, Dejvidom Gilmorom, Ričardom Rajtom i Sidom Baretom, postao muzički besmrtnik i jedan od najznačajnijih muzičara 20. veka“, navode organizatori.

(Tanjug)

