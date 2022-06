Nik Mejson održao koncert sa hitovima „Pink Flojda“

BEOGRAD – Koncert spektakl naziva „Nick Mason’s Saucerful Of Secrets“ britanskog muzičara Nika Mejsona, originalnog člana antologijskog benda „Pink Floyd“, i njegove „supergrupe“ održan je sinoć u punoj hali Belexpo centra na Novom Beogradu pred iskrenim ljubiteljima legendarnog sastava.

Čuveni bubnjar, ko-osnivač, autor jedne od najboljih grupa svih vremena i najdugovečniji član „Pink Floyd”-a, Mejson je konačno stigao u Beograd nakon dva odlaganja usled pandemije korona virusa.

Koncert je prvo bio zakazan u junu 2020, onda odložen za jun 2021, oba puta planirano u Sava centru, da bi trećipokušaj sinoć urodio plodom.

„Mnogo mi je drago da sam konačno došao kod vas u Beograd. Izgleda da mi je trebalo 57 godina turneje da na kraju dođem u Srbiju. Hajde da svi zajedno večeras uživamo u muzici“, nadahnuto je rekao Nik Mejson za bubnjevima, aludirajući na sam početak karijere „Pink Floyd“-a te davne 1965., a rastali su se nakon tri decenije, 1996. godine.

Iako je prostor Belexpo centra predviđen za stajanje, organizator koncerta “Ćarm Music Serbia” je preduzeo dodatne napore i obezbedio da publika ipak sedi, mada je većina njih stajala i na taj način uživala u bezvremenskim hitovima “Pink Floyd”-a.

Koncert izvanrednih instrumentalnih – gitarskih solaža je krenuo kompozicijom “One of These Days”, da bi se nastavio drugim poznatim pesmama neobičnih naziva – “Arnold Layne”, “Fearleš”, “Obscured by Clouds”.

Novi projekat i turneja nosi naziv „Nick Mason’s Saucerful Of Secrets“ (Nik Mejsonova Tacna prepuna tajni) i donosi revolucionarni zvuk ranih albuma Pink Floyda kroz puna dva sata i dva čina neprolaznih remek dela koji su sasvim promenili tok muzičke istorije.

Spomenuti naziv “supergrupa” nije slučajan niti je greška, već označava oformljeni bend čiji sastav čine muzičari iz drugih poznatih bendova.

Supergrupu sa Mejsonom predvodi pevač i gitarista Geri Kemp iz čuvenog glam rok sastava „Spandau Ballet“, a ostali članovi su Li Haris iz grupe „The Blockheads“, basista Gaj Prat koji je svirao sa Pink Flojdom posle odlaska Rodžera Votersa i u solo projektima Dejvida Gilmora, i Dom Beken, bivši saradnik Rika Rajta.

Projekat kao audio vizuelni spektakl „Nick Mason’s Saucerful of Secrets“ nazvan je prema drugom albumu benda „A Saucerful of Secrets“ (1968), a vraća se prvim albumima i originalnoj fazi Pink Flojda kao koncertna interpretaciju sedam studijskih materijala, od „The Piper at the Gates of Dawn“ (1967) do „Obscured by Clouds“ (1972), izvodeći isključivo pesme kultnog sastava.

Tu spadaju i albumi “More” (1969), “Ummagumma” (1969), “Atom Heart Mother” (1970), “Međle” (1971). Nik Mejson je sa svojim čuvenim kolegama iz benda Pink Floyd postao muzički besmrtnik i jedan od najznačajnijih muzičara 20. veka.

Dva muzička umetnika Rodžer Voters (vokal, bas, ritam gitara) i Dejvid Gilmor (vokal, glavna gitara, klavijature) i dalje imaju svoje uspešne solo karijere decenijama, kao i Nik Mejson.

Ovo veče je emotivno bilo posvećeno ostalim preminulim članovima rok benda – Ričardu Riku Rajtu (1943-2008, klavir, klavijature, vokal) i Sidu Baretu (1946-2006, tekstopisac, ritam gitara, vokal).

Publika je sa dugotrajnim aplauzima pozdravljala imena ovih velikih muzičara koji su nas napustili u poslednjih 15 godina, a njima je i cela turneja posvećena.

Rodžer Voters je oduševio publiku Beogradske Arene sa svojim vizualno fantastičnim projektom – koncertom “The Wall” 2013. godine, jedino Dejvid Gilmor još nije gostovao kod nas.

Kada bi se sva trojica okupili ponovo i krenuli na turneju, stadioni ne bi bili dovoljni za taj šou, koji bi sigurno bio događaj decenije ili veka.

Nizali su se dalje kompozicije sa prvih albuma benda – “Candy and a Currant Bun”, “Vegetable Man”, “If”, “Atom Heart Miother Suite”, “Remember a Day”, kao i “Control”.

Onda je nastala kratka pauza, te je druga celina mogla da počne, i publika prepune hale Belexpo centra je uživala u nastavku dvočasovnog koncerta koji je obeležen kompozicijama jednog revolucionarnog i vizionarskog benda “Pink Floyd”, jedinstvenog u svetu, koji je kombinovao duge i žestoke instrumentale, filozofske uzvišene tekstove poput proze, a žanrovski su kombinovali – art, alternativni, eksperimentalni, progresiv, psihodelični, ambijentalni i simfonijski rokenrol.

Sa tim u vezi, pevač i gitarista Geri Kemp, iz glam rok benda “Spandau Ballet”, sada u supergrupi Nika Mejsona, imao je potrebu da se obrati publici dirljivim rečima: „Oduvek sam voleo muziku, zapravo od kada znam za sebe, i još pre 50 godina sam smatrao da je ta umetnost neverovatna. Ali, pravi dokaz da je muzika nešto briljantno, veličanstveno, uzvišeno, stoji ovde pred vama – gospodin Nik Mejson!”.

Naravno, onda je usledio dugi aplauz, i publika je sve vreme stajala i tapšala svom idolu iz daleke mladosti. Mejsonu je bilo drago, uživao je u aplauzu koji nije imao kraja, ali onda kao da mu je bilo malo i neprijatno od tolike radosti publike, te je iskazao da je veoma skroman i samo se zahvaljivao iskrenim fanovima.

Inače su petorica članova ovog benda na sasvim dobrom srpskom jeziku tokom večeri govorili publici “Hvala” ili “Dobro veče”, a basista Gaj Prat je napomenuo na engleskom – “Žao mi je, samo toliko znam od vašeg jezika”.

“Vi ste zaista fantastična publika, tako je sjajno biti ovde sa vama”, dodao je kasnije Geri Kemp.

Drugi čin je predstavljen numerama “Interstellar Overdrive”, “Astronomy Domine”, “The Nile Song”, sve uz pratnju izvanrednih vizuelnih atraktivnih radova na velikom platnu kao kompletan užitak celovečernjeg koncerta iz dve zasebne celine.n

Koncert je uključivao i pesme “Burning Bridges”, “Ćildhood’s End”, “Ećoes” i “Lucifer Sam”, i time je zvaničan deo sadržajnog koncerta bio završen.

Usledio je bis koji donosi i finalne tri numere – “See Emily Play”, naravno nasolovna numera albuma i cele turneje je ostavljena za kraj – “A Saucerful of Secrets“, uz bonus – “Bike”.

Svaki ponaosob iz ove supergrupe se iskreno zahvalio na kraju publici na divnom koncertu uz želju da se vide ponovo i da ne čekaju ovoliko dugo na sledeći susret.

Nik Mejson je jedini član grupe Pink Flojd koji je bio u svim postavama benda od njihovog osnivanja pa sve do poslednje turneje 90-ih, odnosno nikada je nije napuštao u tom periodu od 30 godina.

Samim tim je snimao svih 15 albuma benda, a koncert sinoć je činio presek od sedam izdanja.

Grupa se ponovo okupljala kratkotrajno 2005, 2012, kao i 2013-2014. kada su snimili još jedan, poslednji album “The Endleš Game” (2014), započet davne 1969, nastavljen 1993. i tada konačno finalizovan.

Projekat „Nik Mejsonova Tacna prepuna tajni“ imao je svoju premijeru u Londonu u maju 2018. godine kao jubilej – 50 godina od albuma “A Saucerful of Secrets“ (1968).

U maju su započeli evropski deo turneje, u okviru koje će za dva meseca održati skoro 40 koncerata.

To je bio prvi nastup Nika Mejsona od 2005. kada je zajedno sa Pink Flojdom nastupio na spektakl koncertu Live 8 prema ideji muzičara Boba Geldofa.

Nik Mejson sa svojom ekipom vrhunskih muzičara publici nudi najzanimljivije koncertno iskustvo jednog od najznačajnijih i najvećih rok bendova svih vremena koji uranjaju u višeslojni i filozofski univerzum slavnog sastava.

Projekat „Saucerful of Secrets“ njegovo je vraćanje omiljenim pesmama na koje je ponosan, naveo je Mejson, a na svetskoj turneji obnavlja epohu u kojoj je stvarala kultna grupa.

