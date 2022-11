Nikola Čuturilo Čutura promovisao vinil izdanje albuma “Priče iz Depoa”

BEOGRAD – Promocija vinilnog izdanja albuma “Priče iz Depoa” rok muzičara Nikole Čuturila Čuture održana je sinoć u “Monks baru” u Beogradu pred velikim brojem zvanica iz sveta domaćeg rokenrola.

Objavljivanje aktuelnog Čuturinog studijjskog materijala u formatu ploče je proizvod saradnje između poznatih izdavačkih – diskografskih kuća „Fidbox“ i „Lampshade Media“.

Na promociji vinila „Priče iz Depoa“, u intimnoj atmosferi kluba „Monks bar“, tačnije u donjem delu prostora, Čutura je sa svojim bendom izveo pesme sa novog albuma – „Lice ulice“, „Nosi se“, „Slušaj me, sine“, „Brzi voz“ i „Ne“.

„Neobično sam srećan večeras, posebno jer se nalazimo u ovako jednom manjem prostoru. Fensi mesta su pase, ovo je meni bolje da se svi više družite i zbližite večeras“, rekao je Čuturilo i onda se osvrnuo na datum 29. novembar.

„Dan republike 29. novembar pamte oni stariji, a današnji dan je važan, jer slave rođendan braća Dragi i Žika Jelić iz YU Grupe“, podsetio je muzičar na njihov sada već 52. rođendan, koji su oni proslavili nedavno na stadionu Tašmajdan gde je gostovao upravo Čutura.

Početkom decembra, kreće koncertna sezona Nikole Čuturila i ovaj beogradski rok kantautor, kompozitor, pevač i gitarista, održaće koncert u novom gradskom prostoru prestonice – Zappa Baza, 11. decembra sa početkom u 21h.

Posle uspešne koncertne promocije albuma 3. juna u Domu omladine Beograda, Nikola sa svojim bendom uživo kreće sa koncertnima aktivnostima i u drugim gradovima širom Srbije, za decembar mesec dogovoreni su koncerti u Čačku 10.12, Vranju 23.12 i Paraćinu 24.12. Uskoro će biti objavljeni i datumi ostalih gradova.

Pored susreta sa publikom uživo, Nikola aktivno radi i na drugim projektima.

Njegov sedmi studijski album “Priče iz Depoa”, objavljen pre godinu dana i naišao je na odličan prijem i publike i kritičara.

„Radujem se izlasku albuma ”Priče iz Depoa“ na vinilu najmanje iz dva razloga. Prvo, to će biti moja prva ploča posle 91. godine i drugo za vinil me vežu jake emocije. Osim što je u mojoj mladosti LP bio san svakog muzičara, to je danas u ovim godinama svakako svojevrsni simbol nekog lepšeg i srećnijeg vremena“, smatra Čuturilo.

Na albumu se nalazi 10 pesama – „Lice ulice“, „More“, „Sanjam te“, „Brzi voz“, „Pakao“, „Slušaj me, sine“, „Je suis tres fatigue“, „Nosi se“, „Ne“, „Ne brini“.

Snimio je veoma atraktivne muzičke spotove za numere “Sanjam te”, “Lice ulice”, “Slušaj me, sine”.

Promociji albuma prisustvovali su članovi pop rok grupa “Neverne bebe” (Milan i Vlajko Đurđević, Nemanja Savić, Saša Ranđelović), Momčilo Bajagić Bajaga, Zvonimir Đukić Đule (Van Gogh), Maja Cvetković (E-Play), braća Dragi i Žika Jelić (YU grupa), Dejan Cukić…

