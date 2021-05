Njujork: Srebro za poster TV serije “Kosti”

BANJALUKA – Poster za televizijsku seriju “Kosti”, kao kreativni rad marketinške agencije „Aquarius“ iz Banjaluke, upravo je nagrađen srebrnom medaljom na prestižnom međunarodnom takmičenju “Poster Annual”, koje svake godine organizuje „Graphis“, čuvena izdavačka kuća iz Njujorka.

Za kreativni tim agencije „Aquarius“ ovo nije prvo priznanje za rad na kampanji serije “Kosti” (2020) producentske kuće “Bosonoga” iz Banja Luke.

Prvo priznanje su dobili početkom ove godine na smotri NO LIMIT Advertising festival u Sarajevu, gde je marketinška kampanja za spomenutu seriju osvojila “Grand Prix” nagradu festivala, ali i nagrade u kategorijama – “Integrisane kampanje” – zlato, “Print & publikacije” – zlato, i “Digital” – srebro.

Graphis je u svetu poznata izdavačka kompanija specijalizovana za dizajn i komunikacije, koja objavljuje najznačajnije svetske godišnjake i nagrađuju radove iz celog sveta u kategorijama dizajna, marketinga, ilustracija i fotografije.

“Kosti” su u kategoriji “Mediji/TV promocija” objavljene u najvećoj svetskoj bazi kreativnog oglašavanja – “Ads of the World”.

“Ova nagrada nije samo moja zasluga, već dobrim delom i mojih talentovanih kolega iz kreativnog odeljenja, koji su učestvovali u ovom projektu”, istakao je Dejan Šijuk, kreativni direktor u agenciji “Aquarius”.

“Kampanja za seriju „Kosti“, i sve nagrade i priznanja koja je do sada osvojila, samo pokazuje koliko je zapravo važno da kreativci dobiju priliku da se izraze, bez ograničenja bilo koje vrste”, objasnio je Šijuk, koji je na nedavno održanom festivaslu NO LIMIT Advertising u Sarajevu proglašen za kreativca godine u BiH.

Sama serija „Kosti“ od 10 epizoda je nastala prema scenariju glumca, pozorišnog reditelja i muzičara Nikole Pejakovića Kolje, koji i tumači jednu od važnih uloga sveštenika u tom projektu.

Serijal predstavlja svojevrsni produžetak serije “Meso”, a u planu je i naslov “Koža”, čime će se zaokružiti trilogija o gradu Banjaluci, prema zamisli autora scenarija.

U režiji Saše Hajdukovića, i produkciji kuće “Bosonoga”, veoma hvaljenu seriju čine izvanredni glumci – Jovo Maksić, Ljubiša Savanović, Dragan Mićanović, Milica Janevski, Boris Isaković, Ljubomir Bandović, Nikola Rakočević, Marina Vodeničar, Igor Đorđević, Aleksandar Đurica i mnogi drugi.

Krimi drama „Kosti“ bila je jedna od najgledanijih TV serija na RTS 1 tokom protekle jeseni / zime 2020.

(Tanjug)

