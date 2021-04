Nova izložba “Fearles” od 20. aprila u Domu omladine

BEOGRAD – Izložba “Fearleš” umetnika Stefana Kneževića biće otvorena u utorak, 20. aprila, i trajaće do 7. maja u Galeriji Doma omladine Beograda.

Postavka ima cilj da izmesti posmatrača iz svakodnevice u polje “prostora za izolaciju”, u kome se ističe lični narativ i uspostavlja se u odnosu na čitanje celine sa zida.

Na taj način ambijentalnost izložbe postaje “prostor za jednog” u kome se vrši specifičan dijalog između poruke umetnika i ličnog doživljaja pojedinca.

Stefan Knežević je multidisciplinarni umetnik i dizajner koji istražuje široki svet vizuelnih komunikacija, a diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2012. godine sa Master diplomom iz Grafičkog Dizajna.

Iste godine osnovao je studio “Dizajn duo” i od tada stvara u saradnji, ali i nezavisno u reklamnoj i dizajnerskoj industriji kao kreativni i umetnički direktor na mnogim projektima.

Do sada je bio laureat na nekoliko međunarodnih i domaćih dizajn takmičenja, kao što su 2. mesto na takmičenju “Young Creative Ćevrolet” u Los Anđelesu, SAD, ali i 1. mesto na “Internacionalnom danu protiv duvanskog dima”- takmičenje za najbolji poster u Beogradu.

Takođe, do sada je imao i tri samostalne izložbe: “Anatomija Realizma” (2012), “New Layers” (2013) i “I Had a Dream Where I Was Hugging Everyone” (2020).

Galerija Doma omladine Beograda je otvorena od utorka do subote od 12 do 21 sat, nedeljom od 12 do 18 časova, dok ponedeljkom ne radi.

(Tanjug)

