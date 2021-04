Nova knjiga o savremenom pozorištu promovisana u Bitefu

BEOGRAD – Knjiga „Rečnik izvođenja i savremenog pozorišta“ francuskog teatrologa Patrisa Pavisa, u izdanju kuće „Clio“, danas je predstavljena u Bitef teatru, koji je i ko-izdavač tog značajnog dela iz sfere umetnosti teatra.

Upravnik Bitef teatra, dramaturg i književnik Miloš Latinović istakao je da je za samo pozorište veoma značajno učešće u ovom izdavačkom poduhvatu u saradnji sa preduzećem „Clio“, i nagovestio da će se o knjizi pričati takođe i na predstojećem festivalu BITEF 2021, čiji je on direktor.

Takođe, Latinović je podsetio da Bitef teatar povremeno objavljuje knjige u samostalnoj produkciji – izdanju, kao nedavno izašla studija „Čekajući Bitef“ Vere Konjević, promovisan na „Bitef Prologu“ u septembru 2020.

Osnivač i glavni urednik IP Clio Zoran Hamović, primetio je da se izdavanjem ove knjige, u pevodu Milice Šešić, polako vežba optimizam u ovo teško vreme pandemije, i da su promocije važnih, stručnih knjiga kao što je delo Patrisa Pavisa, danas ekskluziva, a u „normalno vreme“ su ti susreti bili sasvim uobičajeni.

Prema njegovim rečima, ova knjiga će postati svakim danom sve važnija, poput vina, a napomenuo je da su veoma dugo radili na ovom izdavačkom projektu, da su pokušali i na kraju uspeli da osvoje neosvojivi prostor.

„Naša nova knjiga je namenjena široj populaciji, pre svega studentima na akademijama, ali i svim stručnim licima i umetnicima teatra“, istakao je Hamović.

„Rečnik ili enciklopedija je jedan od najtežih i najkomplikovanijih poduhvata u našem poslu izdavaštva, a takva je upravo ova studija pred nama.

Imali smo izuzetan tim ljudi oko nas, između ostalih Milenu Dragićević Šešić, a nemerljiva je bila uloga redaktora, recenzenta knjige, koja je pripala Ivanu Medenici“, otkrio je prvi čovek kuće „Clio“.

Novo delo je kulturna studija pre svega, koja pruža mnogo više od rečnika, a sam autor Pavis, kako je opisao Hamović, uhvatio je neuhvatljivo, jer je pisanjem takve knjige osvojio platformu za komunikaciju modernih scenskih dela.

Ivan Medenica, poznati teatrolog, umetnički direktor i selektor BITEF-a, priznao je da mu je posao redaktora na ovoj knjizi bio do sada najkompleksniji i najteži u životu, a dosta toga je iza njega u karijeri.

On je naveo da je to bio ozbiljan poduhvat, a problem je bio što nije imao izvor po kome bi lakše realizovao svoj deo posla.

Medenica je i sam autor teorijskih dela iz sfere pozorišta kao što je naslov „Tragedija inicijacije ili nepostojani princ“ istog izdavača Clio, u saradnji sa FDU, gde predaje predmet Istorija svetske drame i pozorišta.

Podvukao je da obično na ovako složenim projektima rade čitavi timovi prevodioca i stručnih saradnika.

Redaktor knjige i profesor na FDU je imao prilike ranije da upozna vodećeg francuskog teatrologa Pavisa, za koga kaže da je intelektualno probuđena osoba, a da je knjiga idealna za studente na doktorskim studijama i svim mogućim stručnjacima za teatar.

Urednik ove edicije „Ars Clio“ Nebojša Bradić, poznati pozorišni reditelj, složio se sa tom konstatacijom i potvrdio da se knjiga obraća širem spektru ljudi i ciljne grupe, od studenata, pripadnika medijske scene, preko naučnika do umetnika.

Bradić smatra da je ovo dugo očekivano delo autora koji uvodi pojmove manje obrađivane u teatrologiji.

Izdvojio je tako pojam „novi brutalizam“, odnosno „in your face“ dramaturgiju, koja je bila u trendu jedno vreme u evropskim pozorištima, a počela je u Engleskoj sa pojavom poznatih dramskih pisaca Sare Kejn i Marka Rejvenhila.

„Ipak, taj trend nije bio toliko nov, kako je naveo pisac u svojoj knjizi, već se on oslanja na elemente brutalizma u delima Emila Zole ili nemačkog dramatičara Franca Kreca, kada sadržaj pomera i na neki način protrese publiku“, istakao je Bradić.

Knjiga na 374 strana, prema Bradićevoj analizi, predstavlja pravi rezervoar znanja, od filozofskih tekstova, preko istorije savremenog teatra do sasvim praktičnih tema.

„Bitef teatar je idealan kao izdavač, jer se upravo u ovom pozorištu i realizuje repertoar sasvim drugačiji od konvencionalnog, na tragu avangarde, o čemu je i reči u knjizi“, izjavio je urednik edicije, i dodao da nas je festival BITEF 50 godina vodio u pomeranje granica sa određenim sadržajima.

Francuski autor, teatrolog Patris Pavis je profesor Pozorišnih studija na Univerzitetu Kent u Kenterberiju, Engleska, a oblasti interesovanja su mu – performans, semiologija i interkulturalnost u pozorištu.

Tvorac je „verbo-corps“ teorije koja se odnosi na nov način prevođenja dela dramske umetnosti, što podrazumeva da u svakoj kulturi postoji jedinstvo između jezika i pokreta, te da se svaki dramski pisac podsvesno oslanja na njega.

Prema Pavisu, prevodilac bi trebalo da uoči to jedinstvo u originalu i da ga rekonstruiše u prevodu.

(Tanjug)

