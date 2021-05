Nove pesme i spotovi Ane Ćurčin, Kike i Marka Louisa

BEOGRAD – Troje muzičara iz Srbije Ana Ćurčin, Kristina Jovanović Kika i Marko Stojanović Louis istog dana preko vikenda objavili su svoje nove pesme uz snimljene spotove.

Ana Ćurčin je sa svojom grupom “Ana & The Ćanges“ objavila singl “Tu” koji traje šest minuta kao prvu pesmu na srpskom jeziku i ona predstavlja, kako objašnjava autorka, eskapizam ugrađen u zvučni zid i veru u to da muzika može da pomogne u svakoj situaciji.

Numera „Tu“ dostupna je na svim značajnim digitalnim servisima (Spotify, Deezer, Apple Music) i platformi bandcamp, a video spot je realizovan u režiji Marine Uzelac i koji se nalazi na zvaničnom YouTube kanalu “Ana & The Ćanges”.

Tokom godina Ana je pevala na srpskom jeziku tradicionalne pesme i obrade kao što su „Lastavice, lasto,“ „Oj, Savice“, „Ako humrem danas bebo“.

„Pesma „Tu“ nastajala je ove zime i za mene je bila veliki kreativni oslonac tokom ovog posebno stresnog perioda u kome se nalazimo, iz osećanja otuđenosti, neizvesnosti i usamljenosti koje se toliko pojačalo u proteklih godinu dana”, kaže muzičarka i dodaje da je istovremeno ovo pesma čežnje.

Ana & The Ćanges imaće koncert u Velikoj sali Doma omladine Beograd u naredni petak, 28. maja.

Tokom pandemije, Ćurčin je diskografski bila aktivna, te je obogatila svoju kolekciju albumom primenjene muzike “Scene” (kompozicije za pozorišne predstave, reklame, filmove) i živim albumom “Differences Live”.

Neobičan i veoma univerzalan muzičar Marko Louis je objavio novi singl i video spot “Ćutaću” sa poslednjeg, četvrtog albuma „Sloboda“ (Lampshade Media 2020).

Žanrovsko bogatstvo njegovog stvaralaštva se bazira na world muzici, fanku, džezu, pop i soul muzici u okvirima balkanskog duha.

U spotu reditelja Dragana Jereminova pojavljuju se poznati glumci Milena Radulović, Uroš Jakovljević i Branislav Jerković.

„Milena i ja se znamo od njenog rođenja. Naše porodice su veoma bliske tako da smo kao familija. Uroša znam sa fakulteta gde sam mu bio realizator zvuka na njegovom završnom studentskom projektu, a Banetu Jerkoviću i njegovoj supruzi sam pevao na svadbi koja je bila nezaboravna”, objasnio je Marko svoje relacije sa glumcima.

Umetnik je jedan od retkih koji je u teško doba pandemije uspeo da održi uživo nastupe i to čak dva koncerta za isto veče u novembru u Velikoj sali Kombank Dvorane i još je objavio kompletno novi album i nekoliko singlova obrada.

Kristina Kika Jovanović, glumica i pevačica, posle prvog albuma “Posledice puberteta” (Menart 2019), najavom nove pesme i spota “Pokvarila” uveliko sprema novi materijal „Na ivici mogućnosti“ za promotersku agenciju i diskografsku kuću Long Play.

“U toku jednog dana, kao i svi ljudi, menjam mnogo uloga: kao sestra, ćerka, profesionalac, fan, prijatelj…tako je i sa glumom i pevanjem. Često me pitaju da odaberem šta sam zapravo, ali u suštini sve sam to ja i sve je to Kika”, objašnjava muzičarka.

Za režiju, snimanje i montažu video klipa bila je zadužena Ana Miladinović, a u spotu se pojavljuje samo Kika, glumački poznata po izvanrednoj glavnoj ulozi u nezavisnoj drami “Reži” (2019) Koste Đorđevića.

Ipak, publika u regionu je pamti po hrvatskoj telenoveli „Prava žena“ (2017), dok ju je domaći auditorijum pomno pratio kroz licencirane hit sapunice – „Istine i laži“ (2018) i „Igra sudbine“ (2020).

Inače, estetika zlatnih godina Holivuda dominira stilizacijom ovog spota.

„Tada je u svetu ideal ženske lepote bila lutka koju su svi voleli da gledaju, ali niko nije želeo da je upozna. Kroz istoriju kinematografije žene su služile za divljenje, ali bez puno karaktera, kvalitetnih uloga, stavova i mišljenja”, približila je Kika koncept pesme i spota.

