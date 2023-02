Novi film o Betmenu u bioskopima u oktobru 2025. godine

LOS ANĐELES – Džejms Gan će odabrati novog glumca za Betmena u svom glavnom filmu DC Extended Universea pod nazivom „The Brave and the Bold“, koji će se fokusirati na priču o Betmenu i Robinu, a prema Ganovim rečima „Betmen II“ će stići u bioskope 3. oktobra 2025. godine, piše Variety.

Reditelj Met Rivs nedavno je razgovarao sa Džejmsom Ganom kako bi utvrdio da li se njihovi narativi poklapaju.

„Zapravo bismo morali da se sastanemo u sledećih nekoliko nedelja kako bismo razgovarali o svemu. Gledajte, uzbuđen sam što ću čuti što će učiniti. BatVerse, kao što su rekli Džejms i Piter Safran, neka je posebna stvar koju nam dopuštaju“, rekao je za Collider.

Gan je potvrdio sve DC filmove koji će tek biti objavljeni – Shazam! Fury Of The Gods, The Flash, Blue Beetle i Aquaman and The Lost Kingdom.

(Tanjug)

