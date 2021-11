Novi galerijski prostor Sanjaj otvoren izložbom „Tragači (snova)“ (FOTO/VIDEO)

Otvaranje izložbe „Tragači (snova)“ označilo je i početak rada novog galerijskog prostora u Beogradu, galerije „Sanjaj“.

Vlasnica galerije Sanja Bjelanović Janković je rekla da se oduvek držala stare latinske izreke “nomen est omen“, odnosno “ime je znak“.

„Taj znak će dati na karakteru onoga ko ga nosi, tako da se nadam da će u ovom prostoru da se ostvaruju snovi, da se sanjaju snovi.“

Ona je podsetila da je u prostoru današnje galerije bila apoteka.

„Mene su savetovali da je najpametnije da to ostane. Ja sam malo razmislila i poslušala tako da sam otvorila apoteku u kojoj se kupuju lekovi za lečenje duše. Mislim da nam je to danas potrebnije, a telo će se izlečiti najlakše“, rekla je Bjelanović.

Predstavljajući autore izložbe Marka Kusmuka, Damjana Kovačevića i Vladimira Lalića, Sanja Bjelanović Janković je rekla da je reč o autorima kojima je „crtež samo osnova i oružje kojim su krenuli da osvajaju nove svetove i sfere i stigli u neke dimenzije koje su dostupne samo izabranima“.

„Nazvali smo ovu izložbu ’Tragači (snova)’ jer oni tragaju za snovima ali ne samo za onim snovima koji nam dolaze sami od sebe, oni su kreatori tih snova. I ono što je interesantno je to što su oni jako hrabri, odnosno hrabro gledaju u one košmarne i ružne snove, one od kojih mi bežimo“, dodala je.

Muzičar Dr Nele Karajlić je rekao da nas je istorija naučila da je najjače oružje koje ima neki narod, društvo ili država upravo kultura.

„Galerija se zove ’Sanjaj’ jer su snovi ono što modernom čoveku jedino nedostaje. Sve ostalo ima u šoping molovima. Onaj koji nema ništa osim snova, taj ima sve. A onaj koji ima sve osim snova, taj nema ništa. Zato, što bi rekao moj nastavnik likovnog vaspitanja, drugovi umetnici i drugarice umetnice, izvolite, sanjajte“, rekao je Karajlić.

Izložba u novom prostoru u Beogradu otvorena je do 2. decembra.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.