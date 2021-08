Novi ruski film Bikovića za Dan zaljubljenih

MOSKVA – Novi ruski film glumca Miloša Bikovića biće romantična komedija „Želim da se udam“ čije se premijera očekuje za Dan zaljubljenih 14. februara 2022. godine, najavila je moskovska distributerska kuća Central prodakšn. „Posebno mi je drago što radim sa rediteljkom Sonjom Karpuninom i Kristinom Asmus kao mojom glavnom partnerkom. Siguran sam da ćemo sa takvim timom napraviti odličan film“, rekao je Biković povodom početka snimanja, a prenosi distributer. Film čije je snimanje bilo predviđeno od maja do sredine leta u Kalinjingradskoj oblasti i Moskvi, govori o verenoj televizijskoj voditeljki Ljubi čiji životni planovi propadaju kada izgubi telefon i mora zamoliti za poziv potpunog stranca. „Četiri godine smo pokušavali da pokrenemo projekat, bio je to težak put i dug kastning. Želeli smo da pronađemo glumce koji će zadiviti mušku i žensku publiku, ali je glavno da imaju dobar osećaj za komediju i da mogu da oliče junake Sergeja i Ljubu“, rekla je Karpunina. Producentkinja Alena Kremer ocenila je da, bez obzira na obilje komičnih situacija i humor, film dotiče pre svega aktuelne teme, kao što je pitanje koliko je važno za savremenu ženu „da se usredsredi na potragu za pravim osećanjima i ljubavlju bez glupih konvencija“.

„Želim da se udam“ nastaje zahvaljujući filmskoj kompaniji Pik medija u partnerstvu sa kanalom Start, a producenti su Kremer i Georgija Šabanov, dok je kreativni producent Klim Šipenko, koji je sarađivao sa Bikovićem u hit komediji „Sluga“ (2019).

„Priča o opravdanim ili neopravdanim sumnjama je uvek interesantna. To je maksimalno ljudska emocija, poznata svakome, zbog toga ne sumnjam da film očekuje uspeh. U njemu su svi elementi koji će ga učiniti glavnim hitom za sledeći Dan Svetog Valentina – dobra produkcija, profesionalni tim scenarista, upečatljivi glavni junaci i popularne zvezde“, istakao je Šabanov.

(Tanjug)

