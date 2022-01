Novi Sad proglašen Evropskom prestonicom kulture

NOVI SAD – Novi Sad je proglašen Evropskom prestonicom kulture na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, kojem je prisustvovala predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, veliki broj zvanica iz cele Evrope.

U multimedijalnom programu prikazana je tradicija Novog Sada i Vojvodine u svetlu evropskih vrednosti koje prožimaju celokupan program Novog Sada kao Evropske prestonice kulture kroz ukupno osam, tematski orijentisanih programskih lukova, celina.

Šef delegacije Evropske Unije u Srbiji Emanuele Žiofre uručio je gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu čime je Novi Sad zvanično poneo prestižnu titulu.

„Tokom 2022. godine pokazaćemo celoj Evropi kakvo blago imamo. Pokazaćemo bogatstvo i isprepletanost različitih kultura koje su snažna veza među ljudima i narodima koji ovde žive. Isti taj Novi Sad koji je od nastanka bio višenacionalan grad, koji su naši preci zajedno gradili bojama svoje duhovnosti, tradicije i identiteta. Isti taj Novi Sad koji je nazvan Srpskom Atinom, jer je u 19. veku bio kulturni, politički i društveni centar srpskog naroda, „najveće srpsko opščestvo na svijetu“, kako je govorio Vuk Karadžić, a Jovan Skerlić beležio da se u Novom Sadu tada pisalo i mislilo za ceo srpski narod. Isti taj Novi Sad koji danas zablista kada uglas zazvone zvona sa šest raznih crkava. Grad u kojem se razlike priznaju, uvažavaju i poštuju, sada nas predstavlja na najvećoj evropskoj kulturnoj sceni. Hvala mojim Novosađanima! Zbog njih je sve ovo“ naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

U okviru svečane ceremonije obratili su se direktor Fondacije „Novi Sad 2022 “ EPK“ Nemanja Milenković, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, putem video poruke komesarka EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabrijel, kao i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

„Ne postoji grad koji je više zaslužio da visoko uzdigne evropsku zastavicu omladine i kulture. Novi Sad je jedna od najboljih evropskih prestonica sa najvećim budžetom uloženim u kulturu. Srbija je zemlja pobednik koja investirajući u nauku, inovativne, kreativne i talentovane ljude i prostore postaje moderna, otvorena zemlja, zemlja partner na globalnom nivou. U kreativne industrije, u poslednjih pet godina, investirano je milijardu evra. Po ugledu na Evropsku prestonicu kulture, ustanovili smo i Nacionalnu prestonicu kulture, a tu titulu nedavno je poneo grad Čačak“ istakla je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Direktor Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, na svečanosti otvaranja poželeo je gostima dobrodošlicu u Novi Sad uz reči da je to grad u kojem je bilo teško premostiti različite obale.

„U starom veku između dve konfesije, a u novom između različitosti i prosvetiteljske i orijentalne doktrine. Sada uspevamo da spojimo one koji su članice Evropske unije i one koje to nisu“, rekao je Milenković.

Milenkovioć je u govoru naglasio da je to možda i zbog toga što je ovo mesto zajedničkog suživota već 7530 godina, kako je to potvrdila i čuvena litvanska naučnica Marija Gimbutas, svrstavajući ga u svoju konstrukciju Stare Evrope.

„Za Novi Sad ova titula nije samo čast već i ogromna odgovornost jer smo prvi grad iz Srbije koji je poneo tu titulu ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju. Zato je naš grad poželeo da gradi nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta, i kroz osam programskih lukova gradimo viziju i stubove tih mostova. Kroz prostore i programe uključili smo sve građane: radnike u kulturi, kao i donosioce odluka u ovaj projekat i zahvaljujući svima njima i pre godine titule smo poneli tri evropske nagrade, završio je Milenković.

U muzičko-plesnom spektaklu u SNP-u učestvovali su eminentni predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene, među kojima su Balet i Opera Srpskog narodnog pozorišta, Aradačke meškarke, perkusionistički ansambl „dRumble“, Tamburaški orkestar „Velos“, Aleksandar Bahun na klaviru, Todor Ursu na cimbalu i brojni drugi.

Režiju događaja potpisuje Aleksandar Nikolić, autor muzike je novosadski instrumentalista i muzičar Boris Kovač, a program su vodili glumci Srpskog narodnog pozorišta Jovana Balašević i Vasa Stajkić.

Centralni događaj svečanog otvaranja Evropske prestonice kulture je proslava „Zeniteum :: 2022“ reditelja Dragana Živadinova na jednom od glavnih gradskih bulevara, ispred Banovine, koja kroz umetnost slavi velika imena srpske nauke – Milevu Marić Ajnštajn i Milutina Milankovića. Deo programa Svečanog otvaranja je i velika nesvakidašnja izložba „Vreme i vaseljena“ u holu Studija M.

Novi Sad je u 2022. godini poneo prestižnu titulu, zajedno sa Kaunasom (Litvanija) i Ešom (Luksemburg), a Srpska Atina je ujedno prvi od tri grada u kojem je održano Svečano otvaranje godine titule koje predstavlja jedinstvenu umetničku proslavu u Evropi, Doček, na više od 40 lokacija.

(Tanjug)

