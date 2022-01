Novi Sad sutra i zvanično postaje Evropska prestonica kulture

NOVI SAD – U Novom Sadu sutra će, 13. januara, svečano biti otvorena godina titule Evropske prestonica kulture i to u okviru programskog luka „Doček“, sa kojim su Novosađani i njihovi gosti zaplovili u 2022. godinu.

Kao jedinstvena proslava u Evropi, Doček spaja dve umetnosti, dva pisma, dve nove godine, dva dana, dva računanja vremena, pa će tako Doček 7530 doneti svojevrsnu proslavu koja pomera granice i staviti Novi Sad u centar evropskog kulturnog života.

Centralni događaj svečanog otvaranja Evropske prestonice kulture zakazan je za 13. januar kada će u 20 sati 22 minuta biti izvedena proslava „Zeniteum :: 2022“ reditelja Dragana Živadinova, na jednom od glavnih gradskih bulevara, ispred Banovine, koja će kroz umetnost slaviti velika imena srpske nauke – Milevu Marić Anštajn i Milutina Milankovića.

Publika će svečano otvaranje moći da prati i u prenosu uživo na drugom programu Radio televizije Srbije i prvom programu Radio televizije Vojvodine, kao i na sajtu novisad2022.rs

Ceremonija proglašenja Novog Sada kulturnom prestonicom biće održana u Srpskom narodnom pozorištu, a gledaoci će moći da je prate isključivo putem malih ekrana, u direktnom prenosu na drugom programu Radio-televizije Srbije i prvom programu Radio-televizije Vojvodine od 18 časova, kao i na sajtu novisad2022.rs

Svečano otvaranje obeležiće i velika nesvakidašnja izložba „Vreme i vaseljena“ u holu Studija M od 18 sati, kao i koncerti na nekoliko lokacija u gradu.

Svi programi na svečanom otvaranju Evropske prestonice kulture prilagođeni su epidemiološkim merama, stoga su od samog početka kapaciteti bili veoma ograničeni na planiranim koncertima, prilikom prodaje ulaznica.

Radi bezbedne i odgovorne organizacije, Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ preuzima inicijativu za dodatne mere i pooštravanje kontrole njihovih poštovanja.

Fondacija je stoga kao prvu meru dala preporuku da se odloži 60 odsto koncerta, dok će pojačane mere kontrole biti na onim koncertima koju su direktno u produkciji Fondacije.

Potom na koncertima koji će biti realizovani, kapaciteti su do 50 odsto, na pojedinim će biti i manji, a zajedno sa ulaznicom, biće neophodno da posetioci prilože zeleni sertifikat ili antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR test ne stariji od 72 sata.

U skladu sa aktuelnim epidemiološkim merama, na samom događaju neophodno je nošenje maski i održavanje distance.

Koncert Bilje Krstić i Bistrik orkestra koji je bio planiran za 13. januar u Sali NIS-a, odložen je, zbog bolesti pevačice, ali je planiran tokom godine u okviru programa Evropske prestonice kulture.

Za sve posetioce koji nemaju zeleni sertifikat, antigenski ili PCR test, biće obezbeđena dva punkta za besplatno testiranje 13. januara i to na dve lokacije: u centru Novog Sada, na Trgu Slobode 13. januara od 12 do 23 časa i u prostoru Gradske koncertne dvorane (Bulevar Cara Lazara 67) 13. januara od 12 do 23 časa

Zagrevanje za svečani dan biće več večeras, kada će nastupiti 12 novosadskih bendova na šest lokacija na otvorenom širom grada koji počinju od 17 i 18 sati. Novosađani i njihovi gosti imaće priliku da slušaju sastav Gift, pa potom Josip A Lisac kod Riblje pijace, „Lav Hanters“ i „UV bend“ u prolazu kod Bulevar Buks-a i ĐOR-a, kvartet Dragons Fuel i grupu „Šinobusi“ u Hotelu Vojvodina, u Poštanskoj ulici pank rok bend Zbogom Brus Li, a nakon njih Stefan i akustični gadovi „Kilo Kilo Banda“ i „Klo klo“ u podzemnom prolazu kod Pošte, kao i „Ateist Rep“ i „Plavi ptičić“ u Zmaj Jovinoj ulici (kod Telenora).

Večeras će u 19 sati u galeriji SULUV biti otvorena i izložba „People of My City“ litvanske fotografkinje Ramone Pigagajte kao proizvod saradnje dve Evropske prestonice kulture – Novog Sada i Kaunasa koji zajedno sa Ešom nose tu titulu u ovoj godini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.