Novi singlovi i albumi u najavi američkih pop zvezda

NJUJORK – Tokom aprila svoje nove pesme sa spotovima u očekivanju novih albuma, objavili su američki muzičari Rag’n’Bone Man i Pink u duetu, britanski gitarista i kantautor Geri Kemp iz benda “Spandau Ballet”, kao i pop zvezda Doja Cat, u izdanju kataloga Sony Music Entertainment / Columbia, iz Njujorka.

Veliko iznenađenje za svoje fanove priredili su soul zvezda Rag’n’Bone Man i pevačica Pink svojim duetom “Anywhere Away From Here”, koja će se naći 7. maja na drugom albumu “Life By Misadventure” ovog muzičara.

“Ova pesma govori o iskrenoj želji koja se javi kada poželimo da pobegnemo iz neprijatne situacije, o ranjivosti sa kojom se svi suočavamo. Prava je čast imati P!nk u ovoj pesmi, drago mi je da je pristala da bude deo nje”, nadahnuto je izjavio Rag’n’Bone Man.

Pink se prisetila povodom ove saradnje da je srela prvi put kolegu u Evropi 2017, ubrzo nakon što je čula i odmah se zaljubila u hit pesmu “Human” i njegov divan glas.

“Kada smo se upoznali, shvatila sam da je on divan i kao osoba, od tada sam znala da želim da sarađujem sa njim. ‘Anywhere Away From Here’ nije mogla biti bolja pesma za nas, da je zajedno otpevamo. Počastvovana sam što sam deo ove saradnje”, napomenula je Pink.

Reditelj spota je Džo Konor, koji je već realizovao video klipove za mnoge kultne bendove, na prvom mestu The Rolling Stones i Coldplay.

Spot je snimljen u atraktivnom pozorištu The Duke Of York’s Theatre, u srcu West Enda, u Londonu.

Debi album pop soul muzičara „Human“(2017) doživeo je ogroman uspeh u Velikoj Britaniji, ali i u svetu, a izdvojili su se hitovi – “Human”, “Skin”, “Giant”, “All You Ever Wanted”, “Lay My Body Down”.

Iako je i dalje prisutan soul uz težak bluz u nekim melodijama, većina pesama sa novog albuma predstavlja veliki korak napred u njegovom umetničkom, kompozitorskom i pevačkom stvaralaštvu.

Osnovu albuma producirao je Majk Elizondo, koji je radio sa zvezdama – Eminem, 50 Cent, Alanis Morišette, inače osvajač Gremi nagrade.

Album “Life By Misandventure” je pravi lek za ova teška pandemijska vremena, jer ima dubinu i dušu, a govori o odrastanju i kretanju napred, najavljuju iz produkcije.

Domaća publika je imala privilegiju da gleda nastup Rag’N’Bone Man-a uživo, 2018. godine na Exit festivalu u Novom Sadu, a onda je bio plan da dođe početkom 2019. u Halu sportova na Novom Beogradu, ali je iznenada otkazao taj koncert i celu evropsku turneju.

Pink je gostovala jednom u Beogradu, kada je održala uspešan koncert na Sajmu 2004. godine.

Žena koja je sigurno obeležila svetsku muzičku scenu prošle godine, Doja Cat, najavila je izlazak novog albuma “Planet Her”, koji će se u prodaji pojaviti tokom leta 2021.

“Kiš Me More” u duetu sa koleginicom SZA je vodeći singl, koji će sa pravom njene fanove baciti u uzbuđenje u iščekivanju budućeg albuma.

Pesmu su napisali Doja Cat i SZA, sa timom saradnika, a pesma je ispraćena futurističkim video spotom u viziji jedne distopije, čiji je reditelj Warren Fu, koji pruža prvi uvid u čitav novi svet koji kreira Doja Cat.

Gitarista i tekstopisac jedne od najpopularnijih grupa ’80-tih godina Spandau Ballet, Geri Kemp, nakon 25 godina od izlaska prvog solo albuma, najavio je novi studijski materijal „Insolo“, a u prodaji će biti od 18. juna.

Najavni singl sa budućeg albuma je „Ahead Of The Game“, veoma vedra i prozračna numera.

“Moj dugogodišnji saradnik i odličan muzičar Ričard Džouns svira bas u ovoj pesmi, a s obzirom da je veliki ljubitelj pop muzike kasnih ’70-tih, osetio sam nešto od tog uticaja u načinu na koji je svirao ovu pesmu. Zbog toga sam i pomoćne vokale aranžirao tako da zvuče kao da su iz te ere, poput bendova Wings”, objasnio je Kemp.

Britanska glam rok grupa Spandau Ballet je imala spektakularan koncert pre desetak godina u Beogradskoj areni.

(Tanjug)

