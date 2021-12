NS: Prvi put u Srbiji posebne svetlosne instalacije na Doceku

NOVI SAD – Prvi put u Srbiji biće predstavljene neke od evropskih svetlosnih instalacija, umetničkih radova i tehničkih uređaja, za “Doček” 31. decembra u okviru Tesline svetlosne galerije u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave Novog Sada, saopštili su organizatori.

Specijalne svetlosne instalacije, vizuelni efekti, performansi i saradnja multimedijalnih umetnika i muzičara na spektakularnom ulasku u novu 2022. godinu, stvoriće potpuno novi ambijent baroknog dragulja Novog Sada.

Na taj način će biti podignuti kapaciteti produkcije ovakvih događaja po ugledu na velike evropske zemlje kao što su Nemačka i Holandija.

Teslina svetlosna galerija predstaviće umetničke radove uz više od 100 rasvetnih uređaja postavljenih konceptualno duž mosta Duga i više od 30 lasera na Beogradskoj kapiji.

Sve navedeno će biti realizovano uz posebnu tehniku koja će premijerno biti korišćena za lasersko iscrtavanje na Petrovaradinskoj tvrđavi i 13 profesionalnih projektora na šest lokacija u Podgrađu.

Kroz atraktivan dizajn svetla i video rada multimedijalnog umetnika dr Petka Tančeva iz Bugarske, muzičku kompoziciju Miroslava Novakova i scenski pokret Staše Kukić, svečano otvaranje Tesline svetlosne galerije prikazaće različite aspekte života čuvenog naučnika, njegovog odnosa prema svetu, ali i načina na koji je taj svet nepovratno promenio.

„Ceo tim je uložio mnogo truda u ovo, ali mislim da nas je sve ujedinila zajednička svrha – da stvorimo nešto smisleno, da svojim likovnim alatima ispričamo priču o Tesli i da kombinujemo naša umetnička iskustva i pozadine”, izjavio je bugarski umetnik Petko Tančev.

“Kada je u pitanju moj vizuelni rad, moj opšti pristup je bio da umetnički interpretiram priču o Tesli i njegovom odnosu prema svetlosti. Trudio sam se da se držim podalje od doslovnog ilustrovanja, već da radim na suštini i da stvorim prostor za publiku u kome mogu da budu inspirisani, kao što sam ja bio“, istakao je Tančev.

Pored umetnika iz Bugarske, u Novi Sad će doći još dva evropska multimedijalna umetnika, dr Alberto Novelo iz Italije i Ivan Marušić Klif iz Hrvatske, čiji će rad biti svetlosni performans „Trzaj u krajoliku“.

„Ono što sam za sad video je sjajno i verujem da će publika biti zadovoljna. Raditi na otvorenom usred zime je uvek zahtevno, ali uz ovakvu podršku mislim da neće biti nikakvih problema”, prvi su utisci hrvatskog umetnika Klifa.

On je napomenuo da su Festivali svetla u poslednjih 10 -15 godina od malih festivala prerasli u prave mainstream događaje u Evropi.

Marušić Klif je dobitnik nagrade Praškog kvadrijenala 2019. godine, čije su instalacije fokusirane na pozorište, performanse i audio-vizuelne forme.

Kreativni radovi Italijana Alberta Novela predstavljeni u muzejima u Parizu, Madridu, Rimu, i na mnogim evropskim muzičkim manifestacijama – Amsterdam Dance Event, Bijenale u Veneciji.

Zajedno sa evropskim umetnicima, na vizuelnom identitetu Tesline svetlosne galerije, radi dr Milica Stojšić uz studente Scenskog dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na taj način se povezuje lokalna i evropska scena, uz jedinstveno iskustvo za mlade, novosadske umetnike koji imaju priliku da budu deo jednog od najvećih događaja u gradu.

„Kada sam pre dve godine pozvana da budem umetnička direktorka Dočeka, prva stvar koju sam shvatila je da mi treba da se bavimo ne samo koncertima, već događajima. Iako Doček obuhvata koncerte, scenski dizajn svakog od tih događaja jednako je važan kao i muzičari koji u sklopu njih nastupaju”, primetila je Stošić.

Ona je dodala da da Teslina svetlosna galerija na najbolji mogući način nastavlja ovu liniju promišljanja Dočeka, i da uzimajući inspiraciju iz Teslinih ideja i vizija i autentičnog ambijenta Podgrađa, gradi novi prostor događaja.

U okviru Dočeka 31. decembra, program je inspirisan Nikolom Teslom, kao prvim počasnim građaninom Novog Sada, na ulasku u godinu u kojoj će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.

Tokom 31. decembra će kod mosta Duga biti premijerno izveden odlomak iz najnovije predstave „Tesla izumetnik“, u režiji Nebojše Bradića i izvođenju Srpskog narodnog pozorišta.

Ovaj komad uključuje i publiku, formirajući povorku koja će svojim prolaskom, buditi i simbolički osvetliti most Duga, do Podgrađa Petrovaradinske tvrđave, gde počinje Teslina svetlosna galerija, koja ćetrajati do 1. januara.

Osim multimedijalnih umetnika, posebnom audio-vizuelnom doživljaju doprineće nastupi domaćih i evropskih muzičara, koji će sada biti sasvim drugačiji, zahvaljujući svetlosnim instalacijama.

Među njima su hrvatski mistični duo “Nipplepeople”, alternativni rok muzičar Đorđe Miljenović, alternativni sastav “Kanda Kodža i Nebojša”, ali i značajna imena elektro scene iz Austrije – Kruder i Dorfmajster i Elektro Guci, Minilinija, Noise Destruction i drugi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.