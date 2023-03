Objavljene nominacije za britanske BAFTA nagrade: „The Responder“ favorit

LONDON – Serije „This Is Going To Hurt“ i „The Responder“ sa po šest kategorija vode u danas saopštenim nominacijama za britanske televizijske nagrade BAFTA, koje će biti svečano dodeljene 14. maja, javlja Bi Bi Si.

U kategoriji za najboljeg glumca nominovani su za ulogu u policijskoj drami „The Responder“ Martin Frimen i Ben Višou iz „This Is Going To Hurt“, kao doktor u adaptaciji memoara Adama Keja.

U konkurenciji su i Časki Spenser za ulogu u seriji „The English“, Kilijan Marfi iz „Peaky Blinders“, Gari Oldmena za špijunski triler „Slow Horses“ i Taron Egerton za „Black Bird“.

Za trci za BAFTA nagradu za najbolju dramsku seriju su pored „Respondera“, „Bad Sisters“, „Sherwood“ i „Somewhere Boy“; dok su za mini seriju nominovani pored „This Is Going To Hurt“, „A Spy Among Friends“, „Mood“ i „The Thief, His Wife And The Canoe“.

U konkurenciji za najbolju žensku ulogu su Bili Pajper za „I Hate Suzie Too“,

Imelda Staunton za „The Crown“, Kejt Vinslet u „I Am Ruth“, Maksin Pik u „Anne“ i

Sara Lancašir u „Julia“.

Od brojnih ostalih kategorija BAFTA, za dramski scenario nominovani su Adam Kej za „This Is Going to Hurt“, Alis Osmen i „Heartstopper“, Pit Džekson i „Somewhere Boy“ i Toni Šumaher i „The Responder“.

(Tanjug)

