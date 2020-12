Objavljeni prevodi Nikole Tesle na engleski jezik poezije Jovana Jovanović Zmaja

Prevodi Nikole Tesle na engleski jezik poezije Jovana Jovanovića Zmaja, objavljeni su u knjizi Vladimira Todorovića i Sime Matića, „Zagrljaj Tesla i Zmaj/An Embrace Tesla and Zmaj“.

Knjiga donosi prevode 13 Zmajevih pesama, kao i Teslin esej pod naslovom „Zmai Ioan Iovanovich the Chief Servian Poet of Today/Zmaj Jovan Jovanović, vodeći srpski pesnik današnjice“, a naš naučnik je to publikovao u periodu od 1894-1897. godine, u njujorškom časopisu za kulturu „The Century Magazine“, naveo je danas agenciji Beta jedan od autora knjige Vladimir Todorović.

U ovom poduhvatu je Tesli pomoć pružilo nekadašnje značajno ime američkog pesništva, docnije i diplomatije, Robert Andervud Džonson. Naime, Džonson je Tesline prevode Zmajevih stihova uveo u formu stiha, s tim da ih je uvrstio i u malu antologiju pesama, zajedno sa izborom savremene poezije Grčke, Poljske, Italije i Irske.

Priloge za knjigu napisali su i akademik Matija Bećković i predsednik Matice srpske profesor dr Dragan Stanić, koji je potpisan pesničkim pseudonimom Ivan Negrišorac, a korišćen je i tekst našeg pokojnog profesora na Univerzitetu Severna Karolina dr Vase D. Mihailovića.

Knjigu „Zagrljaj Tesla i Zmaj/An Embrace Tesla and Zmaj“ je objavila Izdavačka kuća „Tiski cvet“ iz Novog Sada.

(Beta)

