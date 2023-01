Odlazak legendarnog britanskog rok gitariste Džef Beka

LONDON – Džef Bek, jedan od najuticajnijih rok gitarista svog vremena, preminuo je danas u 79. godini.

Džef Bek se proslavio se kao član rok grupe Jardbrds u kojoj je zamenio Erika Kleptona, a po prestanku saradnje sa Jardbrdsima oformio je grupu Džef Bek sa Rodom Stjuartom, navodi Bi-Bi-Si.

Gitarski zvuk koji negovao, njegova scenska pojava i nastupi definisali su gitarsku muziku 1960-ih i uticali na rok pravce kao što su hevi-metal, džez-rok, pa čak i na pank.

„U ime porodice, sa dubokom tugom obaveštavamo vas da je posle kratke, teške bolesti Džef Bek mirno preminuo. Njegova porodica moli za privatnost dok se suočava sa svojim velikim gubitkom“, navodi se u Tviter objavi porodice legendarnog gitariste.

Kada je 2009. godine po drugi put primljen u Rokenrol kuću slavnih, Džef Bek je rekao: „Sviram na način na koji sviram jer mi to dozvoljava da stvaram najbolesnije moguće zvuke. Baš me briga za pravila. U stvari, ako u svakoj pesmi ne prekršim najmanje 10 puta pravila onda ne radim svoj posao kako treba. To je poenta, zar ne?“.

Rođen kao Džefri Arnold Bek u Valingtonu, muzičar se zaljubio u rokenrol još kao dete i svoju prvu gitaru je sam napravio kao tinejdžer.

(Tanjug)

