Održana izložba 'Ulica priča' Amira Hamzagića (FOTO/VIDEO)

Izložba „Ulica priča“ Amira Hamzagića, koja je nedavno održana u beogradskom Društvenom centru Krov, u središtu pažnje ima samog čoveka, prikazanog u različitim situacijama, od buvlje pijace preko protesta do obične šetnje gradom.

Hamzagić, koji se tek odnedavno bavi fotografijom, kaže da su upravo ljudi ti koji ga pokreću.

„Ja dolazim iz ugostiteljstva, nisam školovani fotograf, nisam završio fakultet ali jako volim rad sa ljudima i ljudi, kada su bez garda, je ono što meni stvara inspiraciju. Takvi su ljudi koji dolaze u barove i hotele, bez garda, potpuno opušteni. Isto tako su opušteni ljudi na ulici kada znaju da su sami sa sobom. Upravo ti ljudi, sami sa sobom, meni pružaju najveću inspiraciju“, rekao je Amir.

Hamzagić objašnjava da je većina fotografija nastala u Beogradu i Pančevu, na putu od kuće do posla u nastojanju da zabeleži trenutak nečijeg života.

„To su situacije koje su svakodnevne. To nije nešto što se desilo tada i nikad više. To je nešto što je uvek tu. To su stvari na koje mi ne obraćamo pažnju zato što prodjemo pored njih, a razmišljamo o nekoj drugoj stvari. Tu situaciju koju sam video u tom momentu stavljam u kontekst našeg društva u kojem živimo.“

Upravo zbog ubrzanog života i gubitka osećaja za druge, autorova poruka je da treba zastati, obratiti pažnju na svet oko sebe.

„Ovako će makar za moj krug ljudi biti podsetnik. Nemoj tako, pridji, pitaj, pogledaj, obrati pažnju na bilo šta što je oko tebe. Jednostavno, učestvuj u svom životu. I šetnja od posla do kuće je tvoj život tako da moraš da učestvuješ u istom“, naglasio je Amir.

Amirov naredni projekat jeste da fotografiše ljude u predstojećoj predizbornoj kampanji pošto se tu, kako ističe, pojavljuju ljudi različitih profila.

„Većina ljudi će biti usmerena na ono što se dogadja za binom, dok ću se ja potruditi da budem fokusiran na ono što je ispred bine“, dodao je.

Publika tako može da očekuje novu izložbu fotografija Amira Hamzagića koje će nam doneti prizore sa stranačkih skupova i različitih okupljanja povodom izbora koji nas očekuju na proleće.

