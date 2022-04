Održana premijera filma „Notr Dam u plamenu“ u BG

BEOGRAD – Povodom premijere filma „Notr Dam u plamenu“ reditelja Žan- Žak Anoa, u bioskopu CineStar 4DX u Ada Mall-u održana je specijalna panel diskusija na temu požara koji je izazvao veliku pažnju i šok javnosi 2019. godoine, saopštili su producenti filma.

Na panelu su učestvovali ambasador Francuske u Srbiji, Pjer Košar i komandant Vatrogasno- spasilačke brigade Beograda, gospodin Miloš Majstorović, uz moderaciju filmske kritičarke i televizijske urednice, Sandra Perović.

Projekciji su prisustvovali i vatrogasci Beograda koji su bili u potpunosti opremljeni i na taj način približili publici šta sve jedan vatrogasac mora da nosi od opreme kako bi krenuo u spašavanje ugroženih.

„Izrazio bih zadovoljstvo što imamo priliku da vidimo ovaj film u Beogradu, manje od mesec dana nakon premijere u Francuskoj. Film će sigurno izazvati emocije i slike koje su u nama i dalje veoma žive. Na neki način Notr Dam predstavlja čovečanstvo koje je ugroženo i samim tim pruža neku priliku za nadom. Kako sam film govori, „Notr Dam u plamenu“ tj. „Notr Dam gori“, on gori u nama i pomaže nam da se međusobno povežemo tim osećanjima pripadnosti čovečanstvu“, izjavio je ambasador Francuske, njegova Ekselencija Pjer Košar.

Komandant Vatrogasno- spasilačke brigade Beograda, gospodin Miloš Majstorović kaže da nema velike razlike među nama da li je Pariz ili Beograd.

„Isto radimo, na isti način funkcionišemo. Mi, vatrogasci, u celom svetu imamo jedno pravilo, da ne komentarišemo rad naših kolega ako nismo bili sami učesnici, jer znamo kroz kakav pakao su oni prošli. Znam da su ti ljudi dali sve od sebe da se spasi nešto od onoga što je gorelo. Kada sam video da gori Notr Dam setio sam se i Hilandara koji je goreo pre nekoliko godina. Svaka freska ili relikvija koju su spasili vatrogasci je velika stvar za pokolenja svakog naroda i za ceo svet“ kaže Majstorović.

Filmska kritičarka Sandra Perović istakla je da je Žan-Žak Ano poznat po antologijskim delima poput „Sedam godina na Tibetu“ i „Ime ruže“, i da je i ovoga puta od jedne teme napravio filmski spektakl.

On je kroz igrane sekvence rekonstruisao sve one nemile događaje kada je goreo Notr Dam, a u to je implementirao oko pet procenata autentičnih arhivskih snimaka.

Pored panel-diskusije, u holu bioskopa je organizovana i digitalna izložba u saradnji sa Francuskim Institutom u Srbiji o radovima na rekonstrukciji katedrale, koje je za ovu priliku ustupilo Javno preduzeće za restauraciju i obnovu katedrale Notr Dam iz Pariza. Događaju su prisustvovali i predstavnici ambasade Nemačke u Srbiji.

„Notr Dam u plamenu“, u distribuciji Blitz filma, zasnovan je na istinitoj priči o ljudima koji su rizikovali svoje živote kako bi spasili čuvenu katedralu u Parizu.

Bogorodičina crkva u Parizu je do tada bila najposećeniji istorijski spomenik u Evropi, a zahvaljujući izuzetnoj hrabrosti vatrogasaca, policajaca i gradskih zvaničnika sačuvana su vredna umetnička dela i relikvije.

(Tanjug)

