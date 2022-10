Održana promocija albuma „Staro gvožđe“ Bate Kostića

BEOGRAD – Promocija domaćeg muzičkog albuma „Staro gvožđe“ sastava „Bata Kostić Company“ održana je danas u prodavnici „Jugoton“ u Beogradu pred velikim brojem rok muzičara.

Autor projekta je istaknuti gitarista, muzički rok umetnik Miodrag Bata Kostić, najpoznatiji u sastavu „YU Grupa“, ali i kao član bendova „Opus“, „Terusi“, „Rok Misija“, “Rock Stars”.

Novije izdanje „Staro gvožđe“ u izdanju diskografske kuće „Jugoton / Croatia Records“ objavljeno je još 2020. godine, ali nije imalo promociju usled duge pandemije korona virusa.

Solo album donos 11 novih pesama koje podsećaju na zlatno doba muzike sa naših prostora, kao stara škola rokenrola.

Pesme sa albuma nose nazive – “”Argentina”, “Igraš igrice”, “Idi”, “Ne moram da te imam”, “Budi tu”, “Odavno i zauvek”, “Sa tobom sam onaj najbolji”, “Pusti me da budem tvoj”, “Tvoja pesma”, “Poleti, ptico” i naslovna numera – “Staro gvožđe”.

„Pune dve godine sam snimao ovaj album u svom kućnom studiju. Kolege muzičari znaju kako to već izgleda kada se muzika stvara u svom domu. Pandemija je onda sve zaustavila, ne samo kod nas, ceo svet je bio zamrznut. Tako da je naš album izašao u veoma nepovoljno vreme i zato tek sada imamo zvaničnu promociju“, objasnio je muzičar Miodrag Bata Kostić, koji potpisuje svih 11 kompozicija na novom materijalu.

Kvartet muzičara koji je snimao album je sledeći: Nenad Božić (bas gitara i glavni vokal), Nikola Mirković (gitara i vokal), Isidor Gerić (bubnjevi) i naravno frontmen, alfa i omega – Miodrag Bata Kostić (gitara i vokal).

Gostujući muzičari su – Aleksandar Saša Lokner (klavijature), Miroslav Cvetković (bas gitara i prateći vokali), Nina Ćorić (prateći vokali).

Bata Kostić je izjavio da je imao veoma tešku i mučnu porodičnu tragediju, te da je jedva smogao snage da nastavi dalje i da se ovim putem vrati muzici.

„Radujem se novom susretu sa publikom“, istakao je Kostić koji je gostovao bendu „Bajaga i instruktori“ na njihovom rasprodatom koncertu na Stadionu Tašmajdan leta 2021. godine.

Upravo član „Instruktora“ Miroslav Cvetković Cvele je bio producent Batinog novog albuma „Staro gvožđe“, kao i učesnik u samom snimanju.

„Uvek kada vidim da neko od kolega ima materijal koji zaslužuje da bude objavljen, naravno osećam potrebu da pomognem koliko god mogu. Put me je doveo do direktora kuće „Croatia Records“ Želimira Babogredca. Čim sam mu rekao za projekat, on se obradovao i odmah pristao. Brzo smo ušli u realizaciju albuma“, otkrio je Cvetković sam početak razvojnog puta ovog diskografskog dela i ocenio da je reč o izuzetno preciznom albumu koji pokazuje i dokazuje virtuoznost autora – gitariste jer on tačno zna kako da snimi pesmu.

Cvetković se osvrnuo na gostovanje sastava “Bata Kostić Company” na Bajaginom koncertu na Tašmajdanu gde su, po njegovom mišljenju, uživo zvučali i bolje nego na albumu.

“Ima jedna zanimljiva anegdota. Jednom sam bio kod Bate da čujem novi materijal koji je spremao i onda sam shvatio da je on snimio četiri pesme na pedale za gitaru. To podrazumeva da svaki muzički zapis mora da se odsvira i snimi do kraja bez greške iz jednog pokušaja, da bi se snimio sledeći. Bata je to uspeo lako da ostvari, a mislim da nikada niko to nije uradio kod nas. Shvatio sam da je on umetnik koji zaista vlada svojim instrumentom kao retko ko, a album sam tada uvideo da je odličan, sve odsvirane gitare su aranžirane”, podvukao je Cvetković, i poželeo da “Bata Kostić Company” uživo dalje pokažu šta znaju.

Rok muzičar Nikola Čuturilo Čutura je napisao tekst naslovne pesme albuma “Staro gvožđe” i izjavio je da je mnogo srećan zbog Batinog novog povratka na srpsku diskografsku scenu čime se aktivirao novim projektom.

“Dok je muzičar živ, trebalo bi da svira. Mnogi su tako odustajali od muzike, ali im nije bilo dobro, tako da su se onda i vratili”, izjavio je Čuturilo.

“Veoma sam radostan zbog novog Batinog izdanja koje predstavlja neku vrstu asocijacije na jedno lepše vreme kada nam je rok muzika bila vrsta neformalne religije, toliko smo je upijali i slušali. Mislim da je prava blagodet kod nas muzičara ta da nas vreme ne stavlja u neke limite. Dokle god je čovek pristojnog zdravlja, nema razloga da ne bude u muzici. Veoma volim Batu i poštujem ga kao čoveka i prijatelja”, istakao je tekstopisac saradnik na novom albumu.

Čuturilo je definisao Batu Kostića kao jednog od heroja svoje mladosti, a onda se zapitao – šta to čini jednog muzičara, gitaristu – značajnim.

„Tehnika, predanost i akademsko obrazovanje koje Bata ima, svakako su dragoceni. Međutim, ono što izdvaja pojedince to je trenutak kada čovek počne da zapravo svira sebe. Time upisuje sebe kao skroz posebnog i nema duplikata, a još je Bata beskrajno talentovan. Iz tog razloga imamo jednog Batu Kostića, jednog Radoslava Mihajlovića Točka, Vedrana Božića. To je nešto što ne može da se nauči, već što čovek ima u sebi i samo je pitanje rada i sreće da se to sve ohrabri i izađe“, naglasio je Čutura i poželeo ekipi iz benda puno sreće u daljem radu i poduhvatima, nadajući se da će snimiti još albuma i imati puno svirki.

Nekada aktivan muzičar, danas radio voditelj – novinar, veliki muzički kolekcionar Vladimir Janković – Vlada Džet ocenio je da Bata Kostić spada u grupu muzičara koje apsolutno svi znaju kada mu se spomene ime i nadimak.

Vlada Džet je istakao da Kostića svi najviše vezuju za “YU Grupu”, i to sa pravom, jer je on učinio ovaj sastav slavnim (priključio se bendu na skoro samom početku 1971. godine), što nije nikada isticao, priroda mu je takva, nenametljiva.

„Nova ploča je prava slika šta predstavlja Bata danas. Video sam ga odavno na delu kako svira kada smo se upoznali, uvek je imao mere i ukusa. Mnogi gitaristi su dobri, ali nemaju mere. Kod Bate nema preterivanja, a danas ih mnogi albumi na žalost imaju. “Staro gvožđe” je pravi primer kako se pravi jedan ukusan album”, zaključio je Vlada Džet.

Na promociji su bili mnogi muzičari da podrže svog kolegu, kao Dejan Cukić, Zdenko Kolar, Igor Blažević – Prljavi inspektor Blaža, grupe “Neverne bebe”, “Generacija 5”, i mnogi drugi.

(Tanjug)

