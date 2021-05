Onlajn tribina: Muškarci žele da budu uspešniji od žena

BEOGRAD – Digitalna tribina pod nazivom „Rod i kultura u Srbiji: Napredak na ivici“ održana je danas preko platforme Zoom na Facebook stranici Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je i organizator te debate.

Onlajn razgovor je realizovan povodom Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj i okupio je eminentne umetnice iz raznolikog stvaralaštva, pa su tu bile glumica Tamara Krcunović, slikarka Biljana Cincarević, etno muzičarka Biljana Krstić, rediteljka Jelena Bajić – Jočić, članice benda „The Frajle“ i dramaturškinja Maja Todorović.

Moderatorke tribine Bojana Subašić i Marijana Milankov, kao istraživači Zavoda, istakle su da današnji panel ima cilj da se podigne svet o značaju kulture, posebno u doba pandemije, kao i važan položaj umetnica u savremenom, pretežno muškom svetu.

Muzičarka Biljana Krstić pohvalila je ostale koleginice iz debate da su sve uspešne i ostvarene u svojoj struci i da je u današnje vreme mnogim ženama lakše da usklade posao i porodicu nego kada je ona bila na startu karijere.

Podsetila je na svoje početke u sastavu „Suncokreti“ sa Borom Đorđevićem, liderom rok grupe „Riblja čorba“, i kasnije u grupi“Rani mraz“ sa nedavno preminulim kantautorom Đorđem Balaševićem.

„U tim bendovima sam eto imala muške partnere u pesmama i bili smo relativno ravnopravni“, objasnila je Krstić, vođa etno kolektiva „Bistrik“.

Pevačica smatra da je u današnje vreme idealno da pripadnice lepšeg pola neguju zajedništvo, da se uvek podržavaju u poslu i privatno, a čini joj se da je to sada izraženije nego kada je ona stasavala u poslu.

„Uvek mi je bilo važno da umetnici sa kojima radim u „Bistriku“ pre svega budu dobri ljudi, što je veoma važno. A onda će biti i kvalitetni umetnici“, izrazila je svoj stav.

Slikarka Biljana Cincarević prisetila se početka svoje umetničke karijere pre 20 godina kada je nailazila na razne oblike diskriminacije, ali kaže da je danas situacija drugačija po tom pitanju, da se stvari menjaju na bolje i da ne vlada toliko muški princip.

Kao sasvim mlada pokušavala je da izlaže svoja slikarska dela u galerijama, ali je nailazila na otpor raznih osoba, koje su je u tome sprečavali uz komentar da nije ona još zrela za tako nešto.

Cincarević je onda, kaže, bila veoma uporna i istrajala je u nameri da joj radove vidi što veći broj ljudi, te je izlagala u manjim ili većim kafe galerijama.

Uspevala je na raznim mestima u inostranstvu, prvo u Americi, kasnije Turskoj, da njen talenat dođe do izražaja.

Najveću muku tokom pandemije pretprela je muzička industrija, što su osetile članice popularnog ženskog benda „The Frajle“ iz Novog Sada.

Rođene sestre Nevena i Jelena Buča kažu da su tek malo svirale tokom leta 2020. na nekim festivalima, da bi onda ponovo došlo do zatvaranja za sve vokalne muzičare.

Za to vreme su bile vredne, tako da je Jelena napisala autobiografiju benda koja će za tri nedelje biti objavljena, dok je Nevena, kao diplomirani psiholog, radila TV emisije o mentalnom zdravlju.

Na taj način su bile zaokupljene drugim poslovima, kad ne mogu muzikom, mada su realizovale pesmu „Tajne vinove loze“ za veoma gledanu istoimenu seriju.

Jelena smatra da se muškarci danas plaše uspešnih žena, tako da kad, objašnjava, ona pomene da peva u bendu i da piše knjigu, jači pol se povlači.

„Kao da je njihova prirodna, biološka funkcija da budu uspešniji od nas, tako da u tom odnosu muškarci imaju problem, žene nemaju“, istakla je Nevena Buča.

Dramaturškinja Maja Todorović dala je svoj osvrt na temu velike produkcije domaćih igranih TV serija koje su doživele procvat upravo u doba pandemije.

Ona ne smatra da se bilo šta promenilo za scenariste, samo ima više posla, ali nema posebnog poštovanja prema ženskim autorima.

Todorović ne voli kada se projekti nazivaju „ženski film“ ili „ženski roman“, niti smatra da je potrebno da se autori dele na „muške“ i „ženske“ pisce.

Spisateljica je u teatru adaptirala razne romane ili drame u režiji njenog partnera Milana Neškovića, dok je na filmu bila ko-scenarista nagrađivane melodrame „Ajvar“ Ane Marije Roši i trenutno je u timu scenarista za seriju „Dug moru“ (sezona 2) i film i seriju „Toma“.

Rediteljka Jelena Bajić Jočić, ćerka glumca Radoša Bajića, mišljenja je da je sada mnogo bolja situacija nego ranije, jer se na mestima ministra kulture (Maja Gojković), direktorke Muzeja savremene umetnosti (Marijana Kolarić), Narodnog pozorišta u Beogradu (Ivana Vujić) ili na čelu Upravnog odbora Filmskog centra Srbije (Jelena Trivan) nalaze upravo žene.

Osim toga, privatne producentske filmske i televizijske kuće koje danas najviše rade u Srbiji, a to su „Firefly“, „This and that Productions“ i „Baš čelik“, imaju za direktora žene.

Bajić Jočić radi za porodičnu firmu „Contrast studios“ gde je režirala film i mini seriju „Led“, seriju „Psi laju, vetar nosi“ (dve sezone), a trenutno je u fazi montaže njena najnovija serija „Azbuka našeg života“.

Navodi da kad radi obično ustaje u četiri ujutru, legne u devet uveče i tako dok se ne završi ceo projekat, a to zna da bude i po šest meseci.

„Nedostaju nam jaki ženski likovi u scenariju, tako da se ja trudim da to uvek imam u mojim serijama i filmovima. Ženska snaga je stub, pokretač u svakom smislu“, zaključila je poznata rediteljka i producentkinja na svim naslovima te kompanije.

Glumica Tamara Krcunović ističe da dosta radi, ima primanja, nije joj ugrožena egzistencija, tako da ne oseća da žene manje rade od muškaraca na filmu i serijama.

Krcunović je imala glavnu žensku ulogu u podužoj seriji „Šifra Despot“ upravo po scenariju i režiji Radoša Bajića, ali i druge zapažene serijale kao „Vojna akademija“ i trenutno je aktuelna romantična komedija „Zlatni dani“ od 30 epizoda.

„Tokom pandemije imali smo sreće da se dosta snimaju serije i filmovi, tako da smo svi redom uposlili mozak i dušu samo da radimo i ne mislimo o situaciji“, navela je Krcunović i podvukla da možda ona nije adekvatan sagovornik na ovu temu.

„Roditelji su me od malena uvek ohrabrivali da se bavim onim što volim i taj svoj put sam sledila sve vreme. Zato ne vidim da sam u problemu, posla ima, angažovana sam“, objasnila je junakinja predstava „Hotel 88“ i „Scene iz bračnog života“ koje nije mogla da igra tokom pandemije.

Jedino je izdvojila da njene kolege glumci kao što su Dragan Bjelogrlić ili Lazar Ristovski postaju producenti i da je to generalno više muški posao, a da žene u toj sferi mnogo manje dolaze do izražaja, te smatra da to nije u redu.

Na kraju sve prisutne umetnice su se složile i zaključile da se stvari svakako menjaju na bolje i da se ženama daje više prostora u gotovo svim sferama umetnosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.