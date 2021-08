Oprostaj od Laneta: Jedinstven, nezamenljiv, neponovljiv

BEOGRAD – Danas je preminuo moj otac Milan Gutović. Nisam spremna. Nemam reči prikladne za ovaj trenutak. Na neke gubitke nikada ne možemo biti spremni. Počivaj u miru, ovim rečima se od svog oca, glumačke legende večeras

oprostila glumica i balerina Milica Gutović na svom profilu društvene mreže Facebook.

Mnoge kolege uveliko pišu poslednje reči upućene velikom glumcu Gutoviću na mrežama, koji je danas preminuo, pa je tako dramski umetnik Hadži Nenad Maričić zapisao: „Zbogom, mili prijatelju! Dragi Lane! Bio sam ponosan na naše prijateljstvo. Neponovljiv si … Nezamenljiv“.

Reditelj Miloš Avramović, autor hit filma i serije „Južni vetar“, oprostio se putem Facebook-a iskrenim rečima:„Nikada se više nisam smejao nego u društvu sa tobom, dragi Milane. Počivaj u miru prijatelju“.

Od popularnog Laneta oprostila se i glumica Branka Šelić.

„Bio si mi najbolji prijatelj, moj najdraži drug. Mili, dragi Lane, hvala ti za sve“, zapisala je Šelić, koja je sa Lanetom igrala u mnogim predstavama, poput „Ko se boji Virdžinije Vulf“ u teatru Slavija ili „Sumrak bogova“ u BDP-u.

Mlađa koleginica Ana Sakić prisetila se zajedničkih projekata sa izvanrednim komičarem.

„Mili moj, pozorišni kolega, preko 300 predstava odigranih u “Ne šetaj se gola” i „Ko se boji Virdžinije Vulf?“, mnogo zajedničkih druženja, suza i smeha što na sceni, što privatno, mnogo naučenih lekcija u profesiji i životu, koje su me očeličile – ti si mi ih dao”, napisala je glumica.

Ona je zahvalila Lanetu što ju je naučio da se bori, da mu parira kao partnerka, da ga bude dostojna kao velikog glumca. A on ju je slušao kad god nije znao tekst predstave, što se desilo nekoliko puta, kako je zapisala u šali.

Dodala je: „Želim da se smejemo sada, kao što ti se publika smejala i klanjala, a to si jedino želeo… teško je i preteško prihvatiti da si otišao“.

Istaknuti umetnik Milan Caci Mihajlović je bio kratak i jasan u svojoj poslednjoj poruci na Facebook profilu:“Jedinstveni Lane, neka je mir njegovoj duši u večnosti“.

Popularni humoristički TV voditelj Zoran Kesić ispred svoje hit emisije „24 minuta sa Zoranom Kesićem” napisao je potresne redove.

„Danas nas je napustila legenda Lane Gutović. Iskreno saučešće porodici, a veliki je to gubitak i za sve nas koji smo ga poštovali i voleli. Bila nam je čast da ga upoznamo i ugostimo u našoj emisiji”, zaključio je.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.