Ortodoks Kelts večeras slave Svetog Patrika u DOB

BEOGRAD – Ortodoks Kelts večeras (21:00) očekuju jako emotivni koncert u Domu omladine Beograda (DOB) kojim se vraćaju proslavama Dana Svetog Patrika i počinju proslavu 30 godina benda, uz živi album u pripremi, izjavio je frontmen Aca Seltik.

„Izbrojao sam 1096 dana, kao u vojsci sam precrtavao po kalendaru, od prethodnog ‘Sent Patriks deja’! Mislim da će ovo biti mnogo emotivnije nego što bi to inače bilo“, rekao je Aleksandar Petrović, poznatiji kao Aca Seltik agenciji Tanjug.

Prema njegovim rečima, pauza od tri godine, odnosno propuštena prilika da se prethodna dva puta svira za najveći irski praznik za Kelte je bilo „možda najteže u celoj priči“ oko kovid pandemije.

„Ipak je koncert (za Dan Svetog Patrika) kamen temeljac cele priče i od toga je sve počelo. I tu će se verovatno i jednog dana završiti. Sve u međuvremenu je održavanje tradicije, nečega što je počelo pre 30 godina“, podsetio je pevač.

Pošto je u međuvremenu ukinuto obavezno nošenje maski, raspoloženo primećuje da to znači pun kapacitet dvorane „Amerikana“ DOB-a „što je najvažnije u celoj priči“.

Seltik je dodao da je koncert Ortodoks Kelts za Dan Svetog Patrika poseban u odnosu na druge nastupe benda jer „ima svoj život i set listu“.

„Takva kakva je, manje više je aksiomska. Tih 15, 20 pesama koje moraju, jer tu prirodno pripadaju. Promenjivi deo je do deset pesma koje rotiramo tek toliko da ne budu isti svi koncerti (za Dan Svetog Patrika), naglasio je Seltik.

Koncert u DOB-u označiće i početak proslavljanja 30. rođendana Kelta, koji su nastali 1992. okupljanjem nekolicine beogradskih muzičara zaljubljenika u irsku tradicionalnu muziku. Kao prvi takav sastav u istočnoj Evropi srpski Irci su koncertno debitovali sledeće godine upravo na Dan Svetog Patrika.

Prvi studijski album „Orthodox Celts“ objavljen je 1994. godine, a potom su se nizali „The Celts Strike Again“ (1996), „Green Roses“ (1999), „A Moment Like the Longest Day“ (2002), „One, Two“ (2007) i „Many Mouths Shut!“ (2017).

Tri decenije kasnije, Seltik kaže da nije čovek koji ide logikom šta bi bilo da je bilo i da bi sada da dobije priliku da krene ispočetka „verovatno sve isto uradio“.

„Prilično sam zadovoljan i pozicijom i dugovečnošću. Ne bih tu mnogo dirao, a sad – dokle ćemo stići, pravo je pitanje“, rekao je pevač.

Navevši da je poslednjih par godina pokazalo da ne može mnogo da se planira, Seltik se prisetio intervjua kog je za Radio Beograd, gde je zaposlen, radio sa pevačem legendarnog britanskog benda Džetro Tal Ianom Andersonom.

„Pitao sam kako planiraš u tim godinama? Kaže, na kratko do šest meseci i dalje do dve godine. Mislim da je to razumno. Ja se još držim petoljetki i malo dalje gledam u budućnost“, rekao je Seltik.

Među kratkoročnim planovima Ortodoks Kelts je koncertni album, snimljen tokom njihovog nastupa 2018. godine na Bir festu u Beogradu, koji bi trebalo da se pojavi samo na vinilu ove jeseni ili za sledeći Dan Svetog Patrika 2023. godine.

Pošto za Kelte često kače epitete da su „najbolji koncertni bend“ ili da je kod njih „najbolja koncertna atmosfera“, Seltik je smatrao da je neposedovanje živog albuma „malo van pameti“.

„Odavno sam vikao da mora da se dogodi lajv album… Taj koncert (na Bir festu) je po mnogo čemu bio specifičan. I set lista je bila specifična i momenat posle turneje po Irskoj. Sve su se kockice složile da taj koncert bude odabran“, naglasio je muzičar.

Seltik je rekao da je Bir fest odabran između brojnih koncertnih snimaka koji su se nakupili tokom godina i da „najbolje reprezentuje sve što se događalo u prethodnih 30 godina“.

„To ne znači da neće biti drugih lajvova“, dodao je Seltik.

Upitan na kraju da li ipak postoji mogućnost da jednog dana Ortodoks Kelts zapevaju i na srpskom jeziku, Seltik je rekao:

„Probao sam dve stvari što se Kelta tiče – da pevam na srpskom i gelskom. Nismo mogli da se odlučimo šta je smešnije. Tako da je odgovor na pitanje: Nikad!“

(Tanjug)

