Otkriven protein koji može stimulisati rad kose

KALIFORNIJA – Istraživači sa Univerziteta Kalifornija Riverside identifikovali su vrstu proteina koji može kontrolisati folikule dlake prilikom njihovog procesa odumiranja, a čijom primenom bi se mogao stimulisati ponovni rast kose, preneli su američki mediji.

Protein, poznat kao „TGF-beta“, reguliše potpuni preobražaj ćelije, tako što utice na podelu, rast i odumiranje ćelije.

„TGF-beta ima dve suprotne uloge. Pomaže da se aktiviraju neke ćelije folikula dlake da bi proizvele novi život, a kasnije, pomaže u procesu apoptoze, procesu ćelijske smrti“, rekao je koautor studije Kiksuan Vang.

Prateći čitav proces, tim je otkrio da se sa prvom količinom TGF-beta aktivira podela ćelija, čime dolazi do stimulišućeg rasta folikula.

Ukoliko količina proteina bude veća to dovodi ćelije do stađuma apoteze, što dovodi do gubitka folikule dlake, a kao rezultat nastajehelavost.

Profesor Vang ističe da čak i prilikom „ubijanja“ folikule dlake ne dolazi do ubijanja matičnih ćelija.

„Kada preživele matične ćelije dobiju signal da se regenerišu, one se dele, prave novu ćeliju i razvijaju se u novi folikul. Naš rad bi potencijalno mogao da ponudi nešto što će pomoći ljudima koji pate od raznih problema“, rekao je Vang.

Dalja istraživanja o tome kako tacno TGF-beta aktivira deobu ćelija i kako komunicira sa srodnim genima, mogla bi jednog dana otvoriti nove tretmane za ćelavost, alopeciju ili druge vrste gubitka kose.

(Tanjug)

