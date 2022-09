Oto Oltvanji dobitnik nagrade „Stanislav Lem“

BEOGRAD – Žiri nagrade „Stanislav Lem“ koju IKC SOLARIS dodeljuje za fantastiku u srpskoj književnosti a koji je radio u sastavu: dr Sava Damjanov (predsednik), Saša Radonjić (pisac) i Brankica Đukić (direktorica Solarisa) doneo je odluku da dobitnik za 2021. godinu bude Oto Oltvanji.

Oto Oltvanji (1971) odrastao je u Subotici, živi i radi u Beogradu.

Laguna je do sada objavila njegov roman „Iver“ , zbirku „Priče misterije i magije“ kao i romana za decu „Kako sam postao detektiv“, Autor je i romana „Crne cipele“ i „Kičma noći“.

Od ranih devedesetih objavio je četrdesetak pripovedaka u časopisima kao što su Znak sagite, Gradina, Koraci, Severni bunker, Politikin Zabavnik, Književna fantastika, i antologijama Tamni vilajet, Beli šum, Gradske priče, Nova srpska pripovetka i Četvrtasto mesto.

Bavi se i književnim prevođenjem sa engleskog jezika.

Dosadašnji dobitnici priznanja „Stanislav Lem“ su: Zoran Živković, Filip David , Ilija Bakić, Đorđe Pisarev, Jovica Aćin , Goran Petrović i Goran Skrobonja .

Pored plakete u drvetu i zlatotisku, lauret nagrade dobija i vrhunski ručni časovnik.

Oto Oltvanji nam je povodom priznanja rekao da je uvek je lepo kad se trud prepozna i bude nagrađen.

„Konkretno, u slučaju ove nagrade, ona mi mnogo znači iz nekoliko razloga. Prvo, osnovana je u čast pisca čija je najslavnija knjiga ‘Solaris’ lansirala moj mozak u stratosferu u krhkim tinejdžerskim godinama, kad je to bilo najvažnije. Kao autor, on je i inače simbol onog najboljeg što svetska fantastika ima da ponudi, u književnosti samoj, i u okviru ‘književnosti ideja’, kako se naučna fantastika često naziva. Drugo, nagradu dodeljuje uvažen, ozbiljan žiri koji temeljno promišlja kome će je dodeliti i od koga je čast biti izabran. Potom, spisak prethodnih laureata je takav da prosto izgarate od želje da se nađete u tom društvu. I, na kraju, pored divne plakete, nagrada se sastoji i od ručnog časovnika, što je možda suptilan znak univerzuma da bi konačno malo više trebalo da obratim pažnju na to koliko je sati.“ rekao je Oltvanji.

Ceremonija uručenja nagrade biće upriličena na Sajmu knjiga u Beogradu tokom poslednje nedelje oktobra.

(Tanjug)

