Otvoren 54. BEMUS operskim koncertom Brina Terfela iz Velsa

BEOGRAD – Festival Beogradske muzičke svečanosti – BEMUS 2022 u 54. izdanju svečano je otvoren večeras koncertom čuvenog velškog bas – baritona Brina Terfela u Kolarčevoj zadužbini.

Gradski sekretar za kulturu grada Beograda Nataša Mihailović Vacić i direktor Centra beogradskih festivala CEBEF Damir Handanović su otvorili 54. BEMUS i poručili da publiku tokom 15 dana čeka izuzetnih 13 koncerata umetnika iz celog sveta.

Ljubitelji klasične i operske muzike imali su prilike da večeras uživaju u delovima opera Vagnera („Majstori pevači“, „Tristan i Izolda“, „Valkira“), Betovena (“Fidelio”), Boita (“Mefistofel”), Verdija (“Magbet”), Geršvina (“Porgi i Bes”), kao i u odlomcima iz slavnih mjuzikala – “Violinista na krovu”, “Mačke”, “Kamelot” i “Jadnici” (Les Miserables).

Čuvenog solistu iz Velsa na koncertu pratio je Festivalski orkestar “Virtuozi” uz dirigenta Bojana Suđića i opersku umetnicu Sofiju Petrović.

Navedeni orkestar je i započeo koncert sa Uvertirom iz opere „Majstori pevači“ Riharda Vagnera.

Sofija Petrović u izuzetno atraktivnoj zelenoj haljini i neobične pojave vokalno je dočarala nakon velškog maestra – odlomak “Mild und leise wie er läćelt” – “Izoldina smrt” iz III čina opere „Tristan i Izolda“.

Odlomci “Kas Valkira” iz III čina opere „Valkira“ (1856) sa orkestrom „Virtuozi“ bez vokala, kao i “Nićt streh, o Maid” – “Votanov oproštaj” iz istog dela opere koji je maestralno otpevao Terfel, označio je završetak prvog čina večerašnjeg koncerta.

Nakon pauze, operski mag izvanredno se posvetio velikom Ludvigu van Betovenu sa naslovom “Ha! Welć ein Augenblick!”, arija Don Pizara iz prvog čina opere „Fidelio“.

Terfel veoma inspirisan svojim bas baritonom duhovito je i odigrao ovu priču o junakinji Leonori koja se prerušava u Fidelija, zatvorskog čuvara, da bi spasla iz političkog zatočeništva svog muža Florestana.

Onda je uzvišeno otpevao delo “Son lo spirito će nega”, arija lika Mefistofela iz prvog čina te opere „Mefistofel“ italijanskog autora Ariga Boita, koji je pisao libreta za Verdija i njegove dve poslednje monumentalne opere „Otelo“ i „Falstaf“ prema Vilijamu Šekspiru.

Pomenuti Verdi stigao je na red sa “La luce langue”, arijom Lejdi Magbet iz II čina krvave opere „Magbet“ (1847), takođe prema Šekspirovoj tragediji, koju je vrhunski iznela Sofija Petrović.

Ogroman aplauz je osvajao operski umetnik iz Velsa, posebno sa kompozitorom Džerijem Bokom i sjajnim songom “If I Were a Rić Man” iz hit mjuzikla „Violinista na krovu“ (1971).

Naravno, morao je biti večeras „prisutan“ na repertoaru i američki džez kompozitor i pijanista Džordž Geršvin, tako da su Brin Terfel i Sofija Petrović izuzetno dragoceno izveli duet “Bes s, You Is My Woman Now” iz slavne opere „Porgi i Bes“.

Sofija i Brin su uverljivo odglumili zaljubljeni par i velški kolega je na kraju numere neočekivano dobio od nje i poljubac u obraz, što ga je veoma obradovalo.

Umetnica nije uzela predah, već je ubrzo vrhunski pevala kompoziciju “Memory”, kultnu numeru iz dugovečnog hit mjuzikla „Mačke“ (Cats, 1981) čuvenog tvorca „meta opere“ i raskošnih mjuzikala Endrjua Lojda Vebera.

Veoma raspoložen Brin Terfel je stigao na pozornicu i užzivao da peva numeru “How to handle a woman” iz slavnog mjuzikla „Kamelot“ (1960) kompozitora Frederika Luvea.

Kompozitori Klod-Mišel Šonberg i Džon Kameron ulepšali su čitav svet sa remek delom „Jadnici“, i tako za kraj zvaničnog dela koncerta, Terfel je vanserijski ušao u ulogu opasnog inspektora Žavera u numeri “Stars” iz opere-mjuzikla „Jadnici“ (1985), prema istoimenom romanu Viktora Igoa.

„Želeo sam malo da pevam i glumim u Holivudu, ali šta ću, ovu ulogu Žavera dobio je Rasel Krou, a ne ja“, poručio je Velšanin.

Publika je tražila još pesama, i na scenu je ponovo došla Sofija Petrović.

Tako za sam kraj na bis srpska umetnica i kolega iz Velsa šarmantno su dočarali pesmu „Anything You Can Do, I Can Do Better“ kao zaštitni znak pomalo zaboravljenog američkog mjuzikla „Annie Get Your Gun“ (1950).

Time je okončan veoma višeslojan i sadržajan koncert od puna dva sata za sam početak 54. BEMUS-a.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.