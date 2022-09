Otvoren Austrijski filmski festival u Kulturnom centru BGD

BEOGRAD – Austrijski filmski festival, koji se u ove godine održava u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 22. do 27. septembra, svečano je otvoren večeras u Kulturnom centru Beograda. Prisutnima su se obratili Adrijan Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma u Srbiji, Aleksandar S. Janković, selektor festivala, Ludvig Vust, reditelj filma otvaranja „3:30 PM“, i Zorana Đaković Miniti, pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda, saopštilio su organizatori.

Adrijan Fajks je u uvodnom obraćanju rekao je da se, posle prošlogodišnjeg fokusa na ženama u kinematografiji pod nazivom „Velika očekivanja“, ove godine festival fokusira na selekciju pod sloganom „Krajnosti“, koji predstavlja raznovrsnost žanrova, umetničkih pristupa i tema, te krajnosti svakodnevnog života.

„Želim da izrazim veliku zahvalnost profesoru Jankoviću za divnu selekciju koja se, kao i austrijski film, fokusira i na kvalitet i na raznolikost. Posebno smo srećni i ponosni što imamo dva izuzetno zanimljiva gosta iz Austrije, Ludviga Vusta i Moniku Vili“, kazao je Fajks.

Aleksandar S. Janković je izneo utiske o ovogodišnjoj selekciji.

„Jako mi je drago što smo od 15-ak filmova uspeli zajedno da proberemo ovih sedam, koji predstavljaju neverovatnu tematsku, umetničku i ljudsku versatilnost. Od malih ‘no budget’ sentimentalnih priča o svakodnevnici i stranputicama običnog čoveka, do neobičnih naučnofantastičnih fantazmagorija, pa i do nekih filmova o tome šta se dešavalo u Austrougarskoj kad je ona prestala da postoji. To je jedna Austrija u toliko mnogo nivoa, što je i mene oduševilo“, rekao je on.

Reditelj Ludvig Vust je kazao da je veoma počastvovan što je ovde i što predstavlja austrijsku filmsku industriju, jer joj, kako kažem, moj film ne pripada.

„To je nezavisna filmska produkcija, a ja sam već godinama nezavisni filmski autor. Radujem se što ovde predstavljam našu kulturu“, naglasio je Vust.

Zorana Đaković Miniti se na otvaranju zahvalio Austrijskom kulturnom forumu što istrajavamo u ovoj vrsti saradnje, na trudu da se u Beogradu prikažu najsavremeniji i najaktuelniji filmovi, i da se kao gosti dovedu neki od autora filmova.

„To su, uz same filmove, možda i najdragoceniji momenti festivala“, kazale je ona.

Nakon uvodnog obraćanja, filmski program festivala otvoren je projekcijom filma “3:30 PM” reditelja Ludviga Vusta.

Njegovo novo delo obmanjujuće formalne složenosti i iznenađujuće emocionalne dubine, ispituje prijateljstvo, komunikaciju, tehnologiju, istoriju i pamćenje uz primese uznemirujućeg humora, navodi se u saopštenju.

Po završetku projekcije održan je razgovor s rediteljem filma.

U nastavku festivala biće prikazana ostvarenja “Najkraća pesma na svetu” Dejvida Kleja Dijaza, “Lucifer” Petera Brunera, “Rubikon” Leni Laurič , “Sunce” Kurdvin Ajub“, Hinterland” Štefana Ruzovickog i “Rimini” Ulriha Zajdla.

Slogan ovogodišnjeg festivala je “Krajnosti”, a selektor programa je dr Aleksandar S. Janković, profesor istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Nakon projekcije filma „Rimini“, 25. septembra u Kulturnom centru Beograda biće organizovana Q&A sesija sa montažerkom filma Monikom Vili, koja je učestvovala u nastajanju nekoliko austrijskih dobitnika Zlatne Palme i Oskara, radeći rame uz rame sa Mihaelom Hanekeom, Mihaelom Glavogerom i Ulrihom Seidlom.

Njoj će se u ovom razgovoru pridružiti Ludvig Vust i festivalski selektor Aleksandar S. Janković.

Ludvig Vust i Monika Vili gostovaće i sutra, 23. septembra, na otvaranju novosadskog programa u Kulturnom centru Novog Sada, kada će učestovati u Q&A sesiji sa Aleksandrom S. Jankovićem i Đorđem Kaćanskim.

Isti gosti će posetiti i Niš dan kasnije, 24. septembra, na otvaranju programa u niškom bioskopu Cineplexx, u saradnji sa Niškim kulturnim centrom, a pridružiće im se i urednik filmskog programa NKC Dejan Dabić.

U pratećem programu festivala, sutra od 12 do 16 časova na Fakultetu likovnih umetnosti, biće održana i radionica sa Ludvigom Vustom i Monikom Vili uz projekciju filma „Odlazak“ Ludviga Vusta.

Program Austrijskog filmskog festivala biće prikazan u Kulturnom centru Beograda od 22. do 25. septembra, u Kulturnom centru Novog Sada od 23. do 26. septembra, a u Cineplexxu Niš u saradnji sa Niškim kulturnim centrom od 24. do 27. septembra.

(Tanjug)

