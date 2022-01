Otvoren Kineski festival svetla u Novom Sadu

NOVI SAD – Tradicionalna svetlosna čarolija i ove godine obasjala je Limanski park u Novom Sadu, a uz spektakularan vatromet, simbolično je proslavljena kineska Nova godina.

Reč je o Kineskom festivalu svetla, koji se u Srbiji održava po četvrti put, a inicijator i osnivač festivala je umetnik Slobodan Trkulja.

Otvaranju te manifestacije, koja će trajati do 13. februara, prisustvovao je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

„Evropska prestonica kulture je ponosna na prijateljstvo sa svim narodima i državama, pa tako i sa našim kineskim prijateljima, sa kojima dočekujemo novu lunarnu godinu, koja će, kako kažu, biti stabilna, ali i dinamična. Nama je cilj da to iskoristimo i da stalno napredujemo. Srećan sam što je postavka svetlosnih ukrasa svake godine veća i bogatija, a verujem da ćemo uskoro imati ceo Limanski park pokriven instalacijama koje pokazuju čelično prijateljstvo naroda Srbije i Kine. Raduje me godina pred nama i svima nam treba optimizam koji ovaj festival najavljuje“, istakao je Vučević.

Prema rečima Slobodana Trkulje, u Limanski park u Novom Sadu i na Sava Promenadu ispred Galerije u Belgrade Waterfront stižu nove igre svetlosti koje je osmislila grupa umetnika iz provincije Sičuan, donoseći duh tradicije i simbolike drevne Kine. Limanski park u Novom Sadu svetleće kao nikada do sada uz dva kineska zmaja, životinjsko carstvo, magične jelene, čarobne ribe i mnoge druge atraktivne svetlosne instalacije.

Ulaz za posetioce festivala je besplatan, a lampioni će biti paljeni svakog dana u 17 časova.

„Kao jedan od kulturnih poslenika zajedno sa svojim kolegama ulažem napore za jačanje saradnje između Srbije i Kine. Novi Sad je jedan od retkih gradova u Evropi čiji će građani i posetioci moći da uživaju u igri svetla, a uveren sam da će festival doprineti zbližavanju naroda koje veže tradicionalno prijateljstvo. Bez obzira na udaljenost naših zemalja, večeras u istoj svetlosti i radosti dočekujemo kinesku novu godinu, godinu vodenog tigra“, naglasio je Trkulja.

Festival organizuje Balkanopolis centar za modernu tradiciju, pod generalnim pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Grada Novog Sada, uz pokroviteljstvo Grada Beograda i podršku ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

