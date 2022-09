Otvoren „NORD fest“ u Beogradu

BEOGRAD – Manifestacija namenjena promovisanju književnosti i kulture nordijskih zemalja u Srbiji pod nazivom“ NORD fest“, čija je ovogodišnja tema „Jednakost“, otvorena je večeras u Narodnoj biblioteci Srbije, a trajaće do 10. septembra.

Otvaranju manifestacije prisustvovali su ambašador Norveške u Srbiji Jorn Eugen Jelsta, direktor manifestacije Dejan Matić, kao i norveška autorka Ulaung Nilsen, koja je predstavila svoje romane „Povest o bolnim vremenima“ i „Daj koliko možeš, uzmi koliko ti treba“.

Jelsta je istakao da je ovogodišnja manifestacija primer kako književnost može povećati razumevanje, interesovanje i time ojačati vezu između dva naroda.

On je dodao da je ovo bitan trenutak skretanja pažnje na nordijsku književnost u Srbiji i da to pričinjava posebnu radost za obe strane.

Matić je rekao za Tanjug da je „NORD fest“ zamišljen kao manifestacija koja ima za cilj da predstavi rad izdavačkih kuća Treći Trg i Srebrno drvo, koje su se istakle po prevodilačkom radu i objavljivanju književnosti nordijaskih zemalja, čime su uticale na povezivanje ove dve zemlje na polju kulture.

„Smatram da je ovo jedan važan pokušaj da se udaljene kulture, na neki način udaljene, bar geografski, približe našim čitaocima i ljudima u Srbiji, jer se time obezbeđuje jedna bitna kulturološka razmena između nordijskih zemalja i Srbije, konkretno večeras Norveške“, rekao je Matić.

Pored programa u Beogradu, narednih dana manifestacije publika će imati priliku da upozna nordijsku kulturu i književnost i u Sremskim Karlovcima, gde je najavljen deo programa.

(Tanjug)

